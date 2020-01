Tévhitek az influenzáról

Influenza: mi okozza, mik a tünetei, milyen szövődményekkel járhat? Tényleg kell antibiotikum, ha elkapjuk az influenzát? Igaz, hogy az influenza szövődményei semmivel sem rosszabbak a náthánál tapasztaltaknál? Tények, tévhitek, friss információk a védőoltásról. Kattintson!

Tévhit: nem kell minden egyes évben új védőoltást kapnunk

Tévhit: az antivirális gyógyszerek jól kezelik az influenzatüneteket

Tévhit: nem terjed az influenza, ha felvesszük a szájmaszkot

Nem fogjuk megérteni az influenza elleni védőoltást , ha az influenzát sem értjük meg. A vírusnak két típusa, az A és a B típusú influenzavírus fertőzi az embereket. Az A típusú vírusnak több altípusa, azoknak pedig több törzse van: ha az egyik megtámadja szervezetünket, az egy idő után kitermeli az antitesteket. Vannak olyan altípusok, amelyek évről évre változnak. És mivel egy védőoltás általában nagyjából 6 hónap alatt készül el, elég. Ezért van az, hogy még akkor is megfertőződhetünk, ha megkaptuk a védőoltást, de önmagában a védőoltástól nem leszünk betegek meg.Vannak, akik azt hiszik, hogy akkor is védve vannak a vírustól, ha nem minden évben kapják meg a védőoltást. A fentiek tudatában azonban sejthetjük, hogy minden egyes kihagyott év fokozza a megbetegedés esélyét. Az influenza számos altípusa fertőz és. Persze ideális lenne, ha a tudósok létre tudnának hozni egy "univerzális" védőoltást, ami megtanítja immunrendszerünket arra, hogyan vegye fel a harcot a folyamatosan változó altípusokkal, de erre még várni kell. És amíg nem lesz ilyen szer, addig a legjobb védettséget az adja, ha minden egyes évben megkapjuk a védőoltást.Az influenza határozottan borzasztó tud lenni, úgyhogy érthető, ha az emberek különféle gyógyszereket próbálnak szedni rá. Dek, ha egyszer az influenza már pusztít bennünk. Csak a neuraminidáz-gátlók működnek, de azok sem tudnak csodát tenni, ha már tapasztaljuk magunkon a tüneteket. Ez azért van így, mert maga az influenza két fehérjéből áll: a hemagglutininből (amelynek hatására a vírus bekerül a sejtbe) és a neuraminidázból. Ez utóbbi teszi képessé a vírust a további terjedésre, a még egészséges sejtek megfertőzésére. A neuraminidáz-gátlók ezt akadályozzák meg.Ezeket viszont, az influenza ugyanis nagyon gyorsan osztódik a szervezetben, gyorsan okoz gyulladást is. A tünetek a fertőzést követő második naptól kezdve jelentkeznek, ugyanis ekkor tetőzik a vírusok mennyisége szervezetünkben. Ezután beszedni a neuraminidáz-gátlót már felesleges.A légúti szervek vírusai, mint például az influenza is, nagyon fertőzőképesek. Már amikor tüsszentünk, akkor ise - a legnagyobbak szinte előttünk zuhannak a föld felé, a közepesebb méretűek egy méternyivel messzebb haladnak, a kisebbek alkotta vírusfátyol viszont akár tíz méterre is eltávolodhat, ami azt jelenti, hogy egy óvatlan tüsszentéssel egy teljes szobát megfertőzhetünk. A szájmaszk pedig pont a nagyobb darabokat fogja csak fel.