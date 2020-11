Súlyos tévhitek az influenza elleni oltásról

A téves elképzeléseken alapuló felvetésekre Arefa Cassoobhoy orvos szakértő válaszolt a WebMD oldalán.

"Babát várok, ezért idén nem lesz szükségem az oltásra"

A szakértő válasza: az influenza rendkívül veszélyes mind az anyára, mind a fejlődő magzatra, ezért különösen fontos, hogy a kismamák megkapják afertőzéselleni védőoltást. A csecsemők 6 hónapos korukig nem olthatók be a vakcinával, a még az anyai szervezetben megkapott oltás előnyeit azonban születés után is élvezik a babák.

"Úgyis minden évben elkapom az influenzát, mindegy, hogyan védekezem"

A szakértő válasza: a vakcina beadása sem nyújt teljes védettséget a betegség ellen, de sokkal nagyobb eséllyel kapjuk el, ha nemet mondunk az oltásra. Másrészt pedig akik úgy gondolják, hogy az oltás ellenére is influenzásak lettek, gyakran inkább egy erős megfázást szednek össze, hiszen a két betegséget elég könnyű összekeverni.

"Nem kérek influenza elleni oltást, mert beteg leszek tőle"

A szakértő válasza: ha valaki rosszabbul érzi magát az oltás után, az normális reakció. Ez jelzi ugyanis, hogy testünk harcba száll a vakcina ellen. Ezután körülbelül két hétig tart, míg immunrendszerünk meg nem erősödik, és készen nem áll az influenzavírusok legyőzésére. Ez pedig megéri a kis kezdeti kellemetlenséget.

"Egészséges vagyok, nincs rá szükségem"

A szakértő válasza: ma még egészségesek vagyunk, holnap viszont akár le is dönthet minket a lábunkról az influenza. Mert ez a betegség nem válogat, az egészséges felnőttekre is veszélyes. Illetve nemcsak ránk, hanem családunkra, gyerekeinkre, barátainkra, munkatársainkra is. A legveszélyeztetettebbek a gyerekek és az idősek, de a várandós nők és a krónikus betegek (főleg a szív- és érrendszeri betegségekben szenvedők) is ide sorolhatóak. Ne tegyük ki se magunkat, se másokat az influenza veszélyének!

