Megfázás vagy allergia? Így derülhet ki

3. Milyen gyorsan alakultak ki a tünetek?

4. Mióta érzem magam rosszul?

5. Milyen évszakban jelentek meg a tünetek?

Érdemes végiggondolni, hogy a fájdalom hol van, és mekkora kiterjedésű. A fájdalom az orrmelléküregek körül lokalizált (az arc is fáj, nem csak a fej), vagy az egész testre kiterjed a fájdalom? Előfordulhat ugyanis, hogy a megfázást kísérő hőemelkedés , vagy nyirokcsomó-duzzanat az egész testre kiterjedő kellemetlen fájdalmat okoz.Fontos megállapítani, hogy. A torokviszketés ugyanis allergiás tünet, de a torokfájás a megfázásnál gyakori, és szinte soha nem fordul elő az allergiánál.Ha hirtelen kezd el könnyezni a szem, telik meg váladékkal az orr, ami el is dugul, akkor valószínű, hogy nem nátháról van szó , míg az allergia hirtelen jelentkezik.Megfázás jellemzően két héten belül lezajlik, néha pedig csak pár napig tart. Az allergiás reakciók pedig vagy hosszú (vagy éppen rövid) ideig maradnak fenn. Ezt befolyásolja, hogy mennyi ideig vannak jelen az allergének, például a házi por vagy a parlagfű pollenje. Emellett az allergia kimerültséghez is vezethet, mert az állandó irritáció mentális fáradtságot okozhat.Allergia változatosan bukkan fel az évszakok között, de különösen tavasszal, nyáron vagy ősszel, míg megfázás elsősorban késő ősszel és a téli hónapokban jellemző. Ha a tünetek minden évben ugyanakkor jelentkeznek, abban valószínűleg az allergia a bűnös. Ha a tünetek bizonyos helyeken jelennek meg (például a munkahelyen vagy egy barát házában), a reakcióért egy ismeretlen allergén, például penész, por vagy állatszőr hibáztatható. Tesztekkel személyre szabottan azonosíthatók a legirritálóbb allergének, így egy kis körültekintéssel el lehet kerülni a legrosszabb hatásokat.