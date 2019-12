Még lehet kérni influenzaoltást

Ahogy már korábban is megírtuk, az elmúlt évekhez hasonlóan idén is 1,3 millió adag vakcina áll rendelkezésre a rizikócsoportba tartozók oltásához. Így például a várandós nők, a cukorbetegek, a szív-érrendszeri betegségben szenvedők, illetve a veleszületett vagy szerzett immunhiányos állapotban szenvedők ingyenesen kaphatják meg a védőoltást. A vakcina beadása után két hét alatt alakul ki a védettség.

A betegek védelme érdekében fontos, hogy asz egészségügyi dolgozók is oltva legyenek.

Fotó: iStock

Most még érdemes beadatni

Az influenza nagyon kellemetlen, lázzal, izomfájdalommal és gyengeséggel járó megbetegedés. Előfordulhat, hogy a szövődmények miatt a beteg kórházi ápolásra és intenzív terápiára szorul. Súlyos esetben halálos kimenetelű is lehet a fertőzés. További részletekért kattintson ide!

Megbetegedések már vannak, de járvány még nincs az országban, ezért nemcsak a rizikócsoportba tartozóknak, hanem az egészségügyben és a szociális ágazatban dolgozóknak is érdemes még kérniük az influenza elleni védőoltást - emelte ki a tisztifőorvos. A dolgozók így nemcsak magukat, hanem a betegeket is megvédhetik a fertőzéstől.

Vannak olyan kórházak, ahol nagyon magas a dolgozók átoltottsága, de vannak olyan intézmények és osztályok is, ahol kevesebben oltatják be magukat. Tavaly az összes ingyenes oltóanyag fele fogyott el, ám az egészségügyi dolgozók számára idén is térítésmentesen biztosítják a vakcinákat. A betegek biztonságát garantálni kell, ehhez pedig hozzátartozik, hogy az összes dolgozó beoltassa magát - hangsúlyozta Szlávik János a Dél-Pesti Centrumkórház infektológus főorvosa. Az intézményben egyébként kiemelkedően magas a dolgozók átoltottságának aránya.

Évente több százezer áldozatot követel az influenza következtében. Az influenzával kórházba kerülők 4-5 százaléka meghal a vírus vagy a betegség szövődményei miatt. Daganatos és krónikus betegeknél azonban akár 10-15 százalék is lehet a halálozási arány. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján január végére, február elejére várható a járvány tetőzése.