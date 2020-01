Január első heteiben az influenzás megbetegedések száma is ugrásszerűen megnő: a felnőttek a munkahelyekre, a gyerekek pedig az iskolai-óvodai közösségekbe térnek vissza, ahol könnyen átadhatják egymásnak a betegségért felelős vírust. A tünetek - többek között magas láz, orrfolyás, köhögés, fejfájás, rossz közérzet, az orr és a légutak nyálkahártyájának duzzanata - gyorsan jelentkeznek, és a gyengébb szervezetű emberek számára súlyos, akár életveszélyes szövődményekkel is járhatnak.

Az influenza tüneteinek enyhítéséhez, a gyógyszeres kezelésen túl számos otthoni praktikát is bevethetünk.

Az influenza kezelése

A klasszikus világjárványok kórokozói közül az influenzavírusok A és B típusai maradtak azok, amelyek évről évre változatlanul a legnagyobb számú megbetegedést okozzák. A betegség kialakulásáról és kezeléséről az alábbi cikkünkben olvashat bővebben!

Az influenza kezeléséhez elengedhetetlen az ágynyugalom, immunrendszerünk ugyanis így tud a legnagyobb hatékonysággal küzdeni a vírussal szemben. Persze nem csak a saját, de környezetünk érdeke is, hogy kifeküdjük a betegséget, hiszen kis közösségekben villámgyorsan továbbadhatjuk a fertőzést, és rövid idő alatt az egész iroda elkaphatja az influenza vírusát. A beteg minél többet feküdjön, és sok folyadékot fogyasszon!

Az influenza kezeléséhez elengedhetetlen az ágynyugalom

Bár az influenzával alapvetően az immunrendszerünknek kell megküzdenie, természetes gyógymódokkal sokat tehetünk a tünetek enyhítéséért és a gyógyulási folyamat felgyorsításáért. Szervezetünk védekezőképességét C-vitamin bevitelével fokozhatjuk, amely nem csak tablettás bevitellel lehetséges: nagy sláger télen a savanyított káposzta, amely kiváló C-vitamin forrás, ezért javasolt ilyenkor a fogyasztása. Ízletes és egészséges a cékla is, amely a C-vitamin mellett B-vitaminban, és folsavban is gazdag.

Influenza: természetes gyógymódok

Kiváló lehet az influenzás tünetek enyhítésére a fokhagyma rendszeres fogyasztása, amely vírus- és baktériumölő, emellett a gyulladások kialakulását is megakadályozza. Hatóanyagai, az allicin és a szaponin antibakteriális és antimikotikus (gombaellenes) hatásúak, így légúti megbetegedésekre remekül alkalmazható.

Szintén baktériumölő és fertőtlenítő hatású a kakukkfű is, a növényből kiváló gyógyteát készíthetünk, amelyet elfogyasztva, vagy azzal gargalizálva a torok nyálkahártyáján megtelepedett baktériumokkal vehetjük fel a küzdelmet. Duplázhatjuk a tea hatásfokát, hogyha egy kis mézet is teszünk bele, fontos azonban, hogy langyosnál ne legyen forróbb az ital, 40 fok feletti hőmérsékleten ugyanis a méz sokat veszít hatásosságából.

Az influenza ellen hatásos szirupot készíthetünk csipkebogyó felhasználásával, a növényből fél kilót áztassunk be körülbelül negyed liter almalébe egy éjszakára, ezt utána forraljuk fel és passzírozzuk át egy szűrőn, ízesíthetjük egy kis mézzel is. Naponta egy evőkanállal vegyünk be a főzetből, hogy szervezetünk megerősödjön és leküzdje a betegséget.