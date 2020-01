Így kell helyesen kezet mosni

1. lépés: A legmegfelelőbb szappant

Vicces kórházi videók a kézmosás fontosságáról Szerte a világon arra próbálják meg felhívni figyelmet, hogy a megfelelő kézmosás és az alapvető higiéniai körülmények mennyire sokat számítanak az egészség megőrzésében. A téma kórházi feldolgozása változatos, a humort sem mellőzik a kreatív szakemberek. Kattintson!

2. lépés: Nem kell meleg víz

3. lépés: Hab és fütyörészés

Legalább 25 másodperces kézmosásra van szükség

4. lépés: Jobb belegondolni

Kanadai kutatók 10 önkéntes kezére vittek fel ártalmatlan baktériumokat. A kísérletben résztvevőket aztán arra kérték, hogy próbáljanak megszabadulni a mikrobáktól szappan, antibakteriális szappan, kézfertőtlenítő kendő vagy alkoholos kézfertőtlenítő segítségével.A kísérletben nem szerepeltek a folyékony szappanok , méghozzá azért, mert ezek többnyire a triklozán nevű antibakteriális szert tartalmazzák, ahogy sok dezodor, arclemosó és fogkrém is. Csakhogy ezek elősegítik egyes baktériumtörzsek rezisztenciájának kialakulását,Amikor szappan és víz nem áll rendelkezésre, akkor az alkoholalapú kézfertőtlenítő biztonságos alternatíva lehet, mert ez nem járul hozzá a mikrobák ellenállóképességének fokozásához.Mind a mai napig tartja magát a hiedelem, hogy a hatékony kézmosáshoz meleg víz kell. Ennek annyi az igazságtartalma, hogyDe arra semmiféle tudományos bizonyíték nincs, hogy ez a jelenség a kórokozók esetében is érvényes volna.A Journal of Occupational & Environmental Medicine folyóirat beszámolója szerint a 4 és 48 Celsius fok közötti vízzel végzett kézmosás során a hőmérséklet változása az eltávolított baktériumok mennyiségét nem érintette.Ha valaki komolyan gondolja a kézmosást, akkor nem kapkodhatja el. Ha a zuhany alatt sokan énekelnek, akkor kézmosás közben miért ne fütyörészhetnének? Ennek értelme, hogy mire végigér a dallam, a tisztítóművelet is befejeződhet.Bár nincs olyan mágikus képlet, amely a naponta feltétlenül szükséges kézmosás-számot meghatározná, néhány adatot azért fontolóra lehet venni. Mintegy 3000 fertőző csepp száll szanaszét egyetlen köhögés alkalmával: haladási sebességük 80 kilométer óránként.Ezekben a cseppekben a kórokozók szabad felületen is képesek túlélni egy órát. A H1N1 pedig akár három napig is kitart olyan nem porózus felületeken, mint az íróasztalok és a kilincsek felülete, és akkor még nem beszéltünk a kütyük kezelőszerveiről.