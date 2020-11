Az influenza gyógyszeres kezelése

Az influenzavírus jellemzően a téli hónapokban okoz járványt, Magyarországon rendszerint januárban kezd rohamosan emelkedni a megbetegedések száma. Mindez évente több százezer embert érint, sőt, voltak olyan kirívó esetek is itthon, amikor kétmilliónál is többen estek át a fertőzésen.

Kínzó influenzás panaszok

Az influenza megelőzésének jelenleg ismert leghatékonyabb módszere az időben elvégzett védőoltás, amely az Egészségügyi Világszervezet (WHO) adatai szerint az oltott egészséges felnőttek 70-90 százalékánál véd hatékonyan. A vakcinák inaktivált vírust vagy annak csak egyes részeit tartalmazzák, ezáltal megbetegedést egyáltalán nem okoznak. Fontos azonban, hogy az egyes vírustörzsek mutálódása miatt évről évre meg kell ismételni az oltást.

Az influenza ellen csak korlátozott mértékben használhatók gyógyszerek

Ha viszont már megfertőződtünk, egy-két nap lappangási idő után hirtelen törnek ki rajtunk a panaszok. Ezek között jelentkezhet magas láz, levertség és erős izomfájdalmak, utóbbiak főként a lábakban és a hát területén kínoznak. Gyötrő fejfájással ugyancsak gyakran küzdenek az influenzás betegek. Idővel a légúti tünetek is egyre inkább felerősödnek, így a torokfájás, a köhögés és az orrdugulás is. Öröm az ürömben, hogy a betegség - szövődmények híján - néhány nap alatt elmúlik.

Gyógyszeres lehetőségek infuenza esetén

Jogosan merül fel persze a kérdést, mi magunk mit tehetünk annak érdekében, hogy minél hamarabb elfelejthessük a kellemetlenségeket? Igazán aktívan nem sok mindent.

Természetes gyógymódokkal is csökkenthetők az influenza okozta panaszok - részletek itt.

A valóság ugyanis az, hogy az antibiotikumok a vírusosfertőzésellen nem használnak, így a munka dandárját az immunrendszerünk egyedül kénytelen elvégezni. Természetesen szervezetünk védekezőképességének növelésével némiképp hozzájárulhatunk mindehhez. Ennek érdekében javasolt, hogy tartsuk be az ágynyugalmat, de legalább maradjunk otthon a betegség idejére. A C-vitamin megfelelő pótlása is jelentős segítséget jelent - a célt a boltokban, patikákban vény nélkül kapható vitaminkészítmények is jól szolgálják.

A gyógyszerek lényegében csak tüneti kezelésre alkalmasak influenza esetén. Így tehát háziorvos vagy gyógyszerész javaslatára alkalmazhatunk fájdalom- és lázcsillapítókat, szükség esetén köhögés és orrdugulás elleni szereket.