A náthát okozó felső légúti fertőzéseket jellemzően néhány nap alatt magunk mögött hagyjuk, amint az immunrendszerünk módszeresen kiirtja szervezetünkből a kórokozókat. Az a néhány nap azonban addig is megannyi kellemetlenséget tartogat. Tipikus tünet az orrdugulás, amely esetén nem kapunk levegőt az orrunkon keresztül. A háttérben a gazdag érhálózattal ellátott orrnyálkahártya duzzanata áll, egyszersmind ez a válasz arra, miért nem segít elhárítani a zavart, ha kétségbeesetten fújjuk az orrunkat, egyik zsebkendőt a másik után elhasználva. Valójában nem a bőségesen termelődő váladék zárja el a légutakat, bár nátha idején az orrfolyás is kétségtelenül rontja a komfortérzetet.

Mindig tartsuk be az orrcsepp használati utasítását. Fotó: Getty Images

Habár a gyógyuláshoz vezető utat az immunrendszerünk a legtöbbször magától is képes kitaposni, mégsem kell némán tűrnünk a kínzó náthás panaszokat. Általános tanácsként a sok pihenés és a bőséges folyadékbevitel mindenképpen megfontolandó, de a gyógyszertárakban fejfájás, láz, torokfájás esetére kaphatunk vény nélküli gyógykészítményeket is. Orrdugulás esetén orrspray-k és orrcseppek segítségével juthatunk újra levegőhöz, és bár ezek a szerek gyorsan enyhülést hozhatnak, érdemes óvatosan és figyelmesen alkalmazni őket.

Így alakul ki az orrspray-függőség

Az orrspray-k egy része orrnyálkahártya-lohasztó hatású, úgynevezett dekongesztáns összetevőt tartalmaz. Működési elvük lényege, hogy a nyálkahártya vérereit összehúzódásra késztetve szüntetik meg az orrdugulást. Nagyon fontos, hogy ezeket a készítményeket kizárólag a betegtájékoztatóban leírt ideig és adagolással szabad használni, azt meghaladóan ugyanis károsíthatják az orrnyálkahártyát, ennél fogva maguk is duzzanatot idézhetnek elő. Mindebből könnyen ördögi kör alakulhat ki, amikor a felhasználó arra lesz figyelmes, hogy egyre gyakrabban kell használnia az orrspray-t a légutak megnyitásához, az orrdugulás azonban folyton makacsul visszatér.

A jelenséget orrcsepp- vagy orrspray-abúzusnak nevezik, illetve sok esetben találkozhatunk az orrspray-függőség kifejezéssel is. Utóbbi elnevezés abból a szempontól nem helyes, hogy nem valódi függőségről van szó, még ha folyamatában akad is néhány hasonlóság a különböző addikciók és az orrspray-abúzus között. Összességében a nyálkahártya-lohasztó készítmények túlzott használata nyomán égő érzés, orrszárazság, orrvérzés, szaglásvesztés jelentkezhet. Emellett hosszú távon a nyálkahártya olyan mértékű károsodást szenvedhet, amelyet már csak műtéti beavatkozással lehet helyrehozni.

Hogyan előzhető meg az orrspray-függőség?

A dekongensztánsok csak rövid ideig, a betegtájékoztatóban foglaltak szerint használhatók. Elsősorban náthás megbetegedés okozta orrdugulás esetén jöhet szóba az alkalmazásuk, ha azonban a panasz tartósabban fennáll, úgy javasolt más opció után nézni. Bármely korosztály számára jó megoldást jelenthetnek a sós vizes orrspray-k, amelyek az abúzus veszélye nélkül enyhíthetik panaszainkat, egyúttal védve az orrnyálkahártyát a kiszáradástól is. Érdemes továbbá megemlíteni, hogy a megfázás mellett télen is lehet allergia a kellemetlen légúti tünetek kiváltó oka. A sós vizes készítmények ebben az esetben is hatékonyan enyhíthetik a tüneteket, segítve a légutak megtisztítását az allergénektől. Ezek az orrspray-k természetes összetevőket tartalmaznak, így az alkalmazásuk nem okoz mellékhatást hosszú távon sem.