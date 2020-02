Orrcseppet vagy orrsprayt használjunk?

Két esetben van szükség orrcseppre vagy orrspray-re: amikor a nátha következtében besűrűsödött, nehezen kifújható, vagy beszáradt az orrváladék, illetve amikor a nyálkahártya gyulladása, duzzanata miatt akadályozott az orrlégzés - természetesen ez a két eset egyazon betegség során, egyszerre is bekövetkezhet.

Az orrváladék oldására, eltávolítására az egyszerű, sóoldatos, steril tengervizet tartalmazó készítmények is alkalmasak, de az orrdugulást okozó nyálkahártya-duzzanat lelohasztására, az erősebb orrfolyást kiváltó gyulladás helyi mérséklésére már hatóanyagot is tartalmazó szerekre van szükség. Ezekről azonban tudni kell, hogy csak korlátozott ideig, többnyire legfeljebb öt napon át alkalmazhatóak, mivel tartós használatuk a nyálkahártya kiszáradását, újbóli duzzanatát okozhatja.

Az orrcsepp alkalmazása tehát bizonyos kényelmetlenséggel jár, de ha valaki ágyban fekvő betegként igyekszik mihamarabb túl lenni a megfázás kellemetlen tünetein, akkor számára ez semmi nehézséget nem okoz. Aki megszokta ezt az alkalmazási módot, és ragaszkodik egy jól bevált típushoz, annak szükségtelen váltania. Nem utolsósorban az is fontos lehet, hogy az orrcsepp általában jóval olcsóbban kapható, mint a spray kiszerelés.

Gazdaságos, egyszerű adagolás Néhány éve került piacra az orrdugulás elhárítására szolgáló szerek pumpás, spray formájú változata. Az adagoló orrspray-k használata azért előnyös, mert ezek segítségével az orrnyálkát nedvesítő, a váladékot oldó, a duzzanatot csökkentő hatóanyag egyetlen pumpáló mozdulatra optimális mennyiségben, permetként, mikrocseppek formájában jut az orrnyálkahártyára, és eléri annak nehezebben kezelhető területeit is. A speciális szelep gondoskodik a megfelelő adagolásról. Használatával nagyobb felületen szóródnak szét a mikrocseppek az orr üregében.

Azbárhol, bármikor alkalmazható, nem kell a fejet hátrahajtani hozzá, így akár munka közben, esetleg autóban ülve is segíthet fellélegezni. A betegtájékoztató útmutatásait természetesen ennél a formánál is be kell tartani, például azzal kapcsolatban, hogy mennyi időn keresztül lehet naponta többször használni. Vannak, akiket az orrba fújt permet irritál, esetleg szédülést hányingert vált ki náluk - esetükben tanácsosabb visszatérni a cseppentős formához.