A náthától ennyi idő alatt szabadulhatunk meg

A téli hónapokban a megfázásként is emlegetett nátha előfordulása is jelentősen megemelkedik. A közhiedelemmel ellentétben ezt a betegséget nem a lehűlt levegő váltja ki - habár a kórokozók terjedéséhez ez is jelentősen hozzájárul - a nátha hátterében vírusok állnak. Sokan indokolatlanul hosszú ideig szenvednek a jellegzetes panaszoktól, de mikortól tekinthető gyógyultnak egy náthás ember? A Healthline cikke erre kereste a választ.

Hetekig is elhúzódhat a köhögés

A nátha jellegzetes tünetei sokak számára ismerősek lehetnek. Ezek elsősorban az alábbiak:

Orrdugulás, orrfolyás;

Köhögés;

Fáradtság;

Időnként fejfájás, fájdalom.

A panaszok többsége az első tünetek megjelenésétől számított egy héten belül enyhülnek, vagy teljesen meg is szűnnek. A felsoroltak közül leginkább az orrdugulás, illetve a köhögés az, amit a legnehezebben küzd le a szervezet. Az orrfolyás és az orrdugulás akár 14 napig is eltarthat, és előfordulhat, hogy a köhögés hetekig is kitart. Mivel pedig ezek a tünetek az éjszakai pihenésünket is negatívan befolyaásolják, így napközben akkor is érezhetjük a fáradtságot, ha annak hátterében már nem a szervezetünk harca áll a vírussal.

A gyógyulás folyamatáról az orrváladék színe is árulkodhat, amely a betegség utolsó napjaiban sárgás-zöldes színű lehet. Ez is annak a jele, hogy a szervezetünk sikerrel vette fel a harcot a vírusokkal.

A köhögés, tüsszögés hetekig elhúzódhat. Fotó: Getty Images

A tünetek alapján a betegséget három szakaszra bonthatjuk, ezek az alábbiak:

I. szakasz

A legelső szakasz általában 1-2 napig tart.Ilyenkor a tünetek jellemzően enyhék, a legtöbben torokszárazságra, torokfájdalomra és általános fáradtságra panaszkodnak ilyenkor. Sokaknál már enyhébb orrfolyás is jelentkezhet ilyenkor.

II. szakasz

A tünetek általában a 3–5. napon fokozódnak, ez a betegség második szakaszának is tekinthető. Az orrfolyás intenzívebben jelentkezik ilyenkor, illetve az orrdugulás az éjszakai pihenésünket is negatívan befolyásolja. Napközben fáradtabbak lehetünk, és fejfájás is sokakat gyötörhet.

III. szakasz

Nagyjából egy héttel az első tünetek után, a harmadik szakaszban a betegség enyhülni kezd, bizonyos panaszok ilyenkorra teljesen meg is szűnnek. Az említett orrfolyás, orrdugulás és a köhögés viszont még ezt követően is jelentkezhet.

Hogyan enyhítsük a megfázás tüneteit?

Lehet, hogy többnyire elviselhetőek és viszonylag enyhék a tünetek, mégis javasolt otthon maradni megfázás esetén. Így nemcsak azt kerüljük el, hogy a szeretteinket vagy kollégáinkat továbbfertőzzük, de az otthoni pihenés a gyógyulás folyamatát is jelentősen felgyorsíthatja.

Az alábbi módonok segíthetjük a szervezetünket a gyógyulásban: