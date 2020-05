A helytelen kéztartás így okoz fájdalmat

Milyen szövődményekkel járhat a carpalis alagút-szindróma? Részletek itt.

A csukló csontjai egyfajta vályúszerű alakot felvéve helyezkednek el, amelynek tetején egy hártya található. Az így lezárt vályúban - akárcsak egy alagútban - futnak az ujjak hajlítóinai, illetve a nyaki gerincből érkező középideg. Amennyiben a csuklóban gyulladás alakul ki, úgy nyomás alá helyezheti az alagutat, illetve ezzel együtt a középideget is, aminek eredményeként fellépnek a kellemetlen panaszok. A szindróma kialakulására vonatkozóan nincs biztos megelőzési módszer, akadnak azonban lehetőségek rá, hogy csökkentsük a tünetek súlyosbodásának kockázatát.

Fogjunk lazábban!

A rutinfeladatok elvégzése közben aligha figyelünk a mozdulatainkra, pedig az ördög a részletekben rejlik. Megeshet, hogy egy-egy alkalommal több erőt vetünk be a kelleténél, például túl erősen szorítunk meg egy szerszámot, miközben a határozott tartás is bőven elegendő lenne. Vagy esetleg dühösen kalimpálunk a számítógép billentyűzetén, holott óvatos nyomásokkal is ugyanúgy elérnénk a célunkat. Ha ezekből a felesleges erőkifejtésekből csak egy keveset is vissza tudunk venni, akkor azért máris hálásak lesznek a kezeink.

A helytelen csuklótartás idővel carpalis alagút-szindrómához vezethet

Pihenés és nyújtás

Legyen szó akár fizikai, akár irodai munkáról, a pihenés különösen fontos a csukló egészsége szempontjából is. Ideális esetben 10-15 percet érdemes lazításra szánni óránként, különösen olyan esetekben, ha vibráló vagy nagy erőkifejtést igénylő eszközökkel dolgozunk. Ilyenkor kipróbálhatunk egy egyszerű nyújtógyakorlatot is, amihez nem kell más, csupán annyi, hogy lassú tempóban szorítsuk ökölbe a kezünket, majd nyújtsuk ki az ujjainkat, amennyire csak tudjuk. Ismételjük meg ezt egymás után 5-10 alkalommal, és máris tettünk valamit afájdalommegelőzéséért.

Fontos a tartás

Bármilyen munkát végezzünk is, ügyelni kell rá, hogy csuklónkat lehetőség szerint ne hajlítsuk folyton előre vagy hátra. Egyenes tartás esetén ugyanis csökkenthetjük a középidegre nehezedő nyomást. Hasznos lehet e téren, ha csuklószorítót viselünkalvásközben, valamint olyan tevékenységek folytatása során, amelyekről tudjuk, hogy előbb-utóbb előidézik a panaszokat. Számítógép előtt ülve állítsuk magasabbra a billentyűzet állását, így nem kell majd hajlítani a csuklónkat gépelés közben. Könyökünket tartsuk eközben olyan közel a törzsünkhöz, amennyire tudjuk.

Talán meglepő, de nem elég csupán a kéztartásra figyelni, hasonlóan fontos az egész testtartás. Helytelen pózban a vállak előredőlnek, ami egyfajta láncreakciót elindítva hozzájárul a rossz csuklótartáshoz, ezzel együtt pedig a panaszok rosszabbodásához is.

