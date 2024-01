Női karrierek ezreit teszi tönkre a változókor

Nyugat felől felszakad a felhőzet, és egyre nagyobb területen számíthatunk gyengén vagy közepesen felhős időre. Ezzel együtt a gyengülő csapadékzóna is fokozatosan kelet felé tevődik, de mögötte lehet még záporos jellegű csapadék (továbbra is vegyes halmazállapotú csapadékkal). Az északkeleti, keleti országrészben havazás valószínű, másutt az ónos esőt, fagyott esőt egyre inkább eső válthatja. Délután már a keleti tájakon is megszűnik a csapadék. A nyugatira, északnyugatira forduló szelet főként az Észak-Dunántúlon kísérhetik erős, a magasabban fekvő helyeken olykor viharos lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 0 és +11 fok között valószínű, keleten, északkeleten mérhetjük az alacsonyabb értékeket. Késő este -4 és +3 fok között alakul a hőmérséklet. A légtérben zajló változások miatt napközben melegfronti hatás érezhető.