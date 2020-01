A női változókor a termékenység lezárulását övező időszak, az ekkor zajló testi-lelki folyamatok összefoglaló neve. A menopauza kezdetét a nők többségénél a rendszertelen menstruáció, a fáradékonyság, a hangulatingadozások jelzik, később azonban a női hormonok termelődésének visszaesésével nemcsak a havi menstruáció marad el, hanem elkezdődik egy fizikai tünetekkel megspékelt "érzelmi hullámvasút" is.

Mi történik a menopauza alatt?

A menopauza első tünetei már a negyvenes évek elején jelentkezhetnek, és maga a folyamat az ötvenes évek közepéig-végéig általában le is zajlik. A nők menstruációja átlagosan 50-52 éves korban marad el végérvényesen.

De azt is fontos tudni, hogy a menopauza időszakát kísérő panaszok megjelenése és intenzitása egyénenként eltérő lehet. Statisztikák szerint a klimax alatt a nők közel 70 százaléka tapasztal hőhullámokat, 50 százalékuknál jelentkezik alvászavar, depresszió, feszültség, illetve libidócsökkenés, 40 százalékuk kicsit feledékenyebbé válik, míg 30 százalékuknál szédülés és szívpanaszok is előfordulhatnak.

A csökkenő hormontermelés olyan további tüneteket is kiválthat, mint például a hajhullás, a súlygyarapodás, a hüvelyszárazság, a hólyaggyengeség, a húgyúti fertőzések, és csökkenhet a csontok kalciumtartalma is, ami idővel csontritkuláshoz vezethet.

De nem csak a tünetek jelentkezhetnek változatosan, az is egyénenként eltérő lehet, hogy kinél milyen hosszan megy végbe a menopauza. Egyeseknél néhány év alatt lezajlanak a változások, míg más nők esetében a folyamat akár egy bő évtizedig is elhúzódhat. A legtöbbeknek azonban e két szélsőség közötti időtartammal, mintegy 5-7 évvel érdemes számolniuk.

Létezik megoldás a változókori problémákra. Fotó: iStock

Mi az indukált menopauza?

Míg maga a változókor teljesen természetes biológiai folyamat, addig létezik az úgynevezett indukált, mesterségesen előidézett menopauza jelensége is, amikor valamilyen beavatkozás váltja ki a nőknél a klimaxos tüneteket. Sok esetben például a petefészkek eltávolítása, a kismedencére irányuló sugárterápia, kemoterápia, vagy egyéb gyógyszerek szedése következtében jelentkeznek a változókor tünetei. Ezekben az esetekben hirtelen hormonszintcsökkenés következik be, és ez váltja ki a természetes menopauzához hasonló tüneteket.

Van segítség a panaszokra!

Sokan azért nem mernek segítséget kérni a változókor kellemetlen tüneteire, mert azt gondolják, hogy a panaszokat csak hormonpótlással lehetne orvosolni - holott ma már mindinkább előtérbe kerülnek a változókor tüneteinek hormonmentes, természetes kezelési lehetőségei. A hormonpótlást valójában a szakemberek csak bizonyos feltételek mellett, és csak a súlyosabb esetekben alkalmazzák. Enyhébb tünetekre ma már léteznek alternatív terápiás eszközök is, melyeknek alapját az évszázadok óta jól ismert, és mára már sok esetben klinikai vizsgálatokkal is igazolt hatású gyógynövények adják.

Remifemin és Remifemin Plus - csak hormonmentesen!

Ilyen természetes kezelési lehetőség a fürtös poloskavész kivonata, amely vizsgálatok szerint felére csökkentheti a páciensek változókori panaszait. A poloskavész az észak-amerikai indiánok tradicionális gyógynövénye volt, amelyet egykor kígyómarásra, reumás panaszokra és különböző "női bajokra" alkalmaztak.

Fontos viszont tudni, hogy bár több poloskavészkivonat-tartalmú készítmény, étrend-kiegészítő vagy gyógytea is forgalomban van a világon, közülük csak a poloskavész speciális, izopropanolos kivonatát tartalmazó Remifemin és Remifemin Plus készítmények hatékonyságát és biztonságosságát igazolták nagyszámú klinikai vizsgálattal, természetes és mesterségesen kiváltott menopauzában egyaránt. Ezek a növényi gyógyszerek patikában recept nélkül kaphatók. A poloskavészkivonat-tartalmú, hormonmentes Remifemin főleg az enyhébb klimaxos testi tünetek (hőhullám, éjszakai izzadás stb.) csillapítására ajánlott, míg a Remifemin Plus, amely a magasabb poloskavészkivonat-tartalom mellett orbáncfű-kivonatot is tartalmaz, a kifejezettebb testi tünetekre, illetve olyankor ajánlott, amikor a lelki tünetek (például ingerlékenység, szorongás) vannak előtérben.

Vény nélkül kapható gyógyszer

A hormonmentes Remifemin és Remifemin Plus különösen előnyös lehet azok számára, akiknek a hormonterápia valamilyen okból ellenjavallt. Ilyenek lehetnek többek között azok a nők, akik emlőrák miatti antihormon-terápiában részesülnek, vagy akiknek a kórtörténetében emlőrák szerepel.

Egy 2019-ben publikált átfogó kutatás alapján készült tanulmány ugyanis épp azt igazolja, hogy a hormonmentes Remifemin és Remifemin Plus készítmények hatásosak és biztonságosak még a mellrákos betegek számára is. Ez pedig azért előnyös, mert nagyon sokan azért hagyják abba idő előtt a mellrák terápiáját, mert nem bírják elviselni a kezelés által kiváltott klimaxos tüneteket. A hormonmentes Remifemin vagy Remifemin Plus azonban hozzásegítheti a betegeket ahhoz, hogy befejezzék a számukra szükséges antihormon-terápiát úgy, hogy közben a változókori panaszaikat is enyhíteni tudják.