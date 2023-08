Ezeket senki sem mondja el a terhességről

A terhesség leggyakoribb kezdeti jeleit mind ismerjük (elmaradó menstruáció, érzékeny mellek, reggeli rosszullét stb.), azonban egyes tüneteiről alig beszélünk. A Healthline segítségével most a várandósság kevésbé ismert velejáróit mutatjuk be.

Korai folyás

A legtöbb terhes nő az első trimeszterben és az egész terhesség alatt megnövekedett folyást tapasztal. Ez jellemzően ragacsos, fehér vagy halványsárga nyálka. Ezt a hormonok, valamint a hüvelyi véráramlás okozza, és segíthet megelőzni a fertőzéseket. Azonban amennyiben megváltozik a szaga, a színe, az állaga, valamint égető és viszkető érzéssel jár, akkor orvoshoz kell fordulni, mert fertőzést jelenthet.

Magas bazális testhőmérséklet

Ovuláció után reggelente általában valamivel magasabb az ember bazális testhőmérséklete. Ez általában a következő menstruációig tart. Azonban ha két hétnél tovább áll fenn, akkor az terhesség miatt is lehet.

Fejfájás, görcsök és fokozott vizelési inger

A hormonális változások sok esetben fejfájáshoz vezethetnek. Sokan ahhoz hasonló görcsöket is éreznek a terhesség alatt, amilyenek menstruáció alatt szoktak tapasztalni. Mások a vécére járnak gyakrabban, mivel a növekvő méh nyomja az ember húgyhólyagját is.

Szédülés

A terhesség hatására csökken a vérnyomás és kitágulnak az erek. Utóbbi miatt úgy érezheti az ember, hogy el fog ájulni, ha gyorsan változtat testhelyzetet, például fekvés után feláll. Az erős szédülés hüvelyi vérzéssel és erős hasi fájdalommal párosulva méhen kívüli terhességre utalhat, ezért ilyen tünetegyüttessel érdemes minél előbb orvoshoz fordulni.

Székrekedés

A hormonális változások székrekedéshez is vezethetnek, valamint a terhességi vitaminokban található vas is. Ráadásul ahogy növekszik az ember méhe, a belei is elmozdulhatnak, ami szintén befolyásolhatja a székelési szokásokat.

A terhesség alatt az emésztőrendszer lelassul. Ez elég időt ad a tápanyagoknak ahhoz, hogy felszívódjanak a véráramba, és eljussanak a magzathoz.

A problémát enyhítheti a több folyadék és rostban gazdag ételek fogyasztása, valamint a rendszeres mozgás is. Szükséges esetben pedig érdemes orvossal is egyeztetni, hogy milyen székletlazító gyógyszer használható biztonságosan terhesség alatt.

A kellemetlen tüneteket általában nem osztjuk meg egymással. Fotó: Getty Images

Pecsételő vérzés

Pecsételő vérzés háromból egy terhesség elején fordul elő. Enyhe vérzés akkor fordulhat elő, amikor a megtermékenyített petesejt a méhnyálkahártyához tapad. Ez az úgynevezett beágyazódási vérzés. Ez a fogantatás után körülbelül két héttel fordul elő.

Azonban amennyiben ez a vérzés erősebbé válik, valamint görcsök, derékfájdalom és szúró fájdalmak kísérik, mindenképpen orvoshoz kell fordulni vele. Ugyanis méhnyakgyulladást, méhen kívüli terhességet, illetve vetélés veszélyét is jelezheti.

Csökkent immunitás a betegségekkel szemben

A terhesség csökkenti az immunitást, így a szervezet hajlamosabbá válik a fertőzésekre. Nem ritka, hogy a terhesség korai szakaszában megfázásos vagy influenzaszerű tüneteket tapasztalnak a nők. Ilyenkor az orvosok várandósság alatt is biztonságos gyógyszereket írhatnak fel.

Reflux

A terhesség alatt a hormonok befolyásolhatják a gyomor és a nyelőcső közötti szelepet. Amikor ez az izomgyűrű meglazul, akkor a gyomorsav feljut a nyelőcsőbe, ami gyomorégésre emlékeztető tünetekkel jár.

Hangulatingazodások, változó libidó

A változó hormonok az ember érzelmeire is hatással vannak: az ember szokatlanul sírósnak és érzékenynek érezheti magát, és gyakran hangulatingadozásokat is tapasztalhat. Ezek gyakran előfordulnak a terhesség korai szakaszában, ahogy a csapongó libidó is.

Megváltozott ízlelés

A terhesség alatt megnövekedett ösztrogén- és progeszteronszint megváltozott ízleléshez vezethet. Ez fémes, keserű szájízhez vezethet.