Alacsony libidó

A tesztoszteron fontos szerepet játszik a nemi vágy alakulásában. Ha a libidó a szokásosnál alacsonyabb, akkor a tesztoszteron mennyiségének csökkenése is lehet az oka, hiszen ez erekciós zavarokhoz is vezethet, illetve a spermaszám jelentős csökkenését is okozhatja.

Depresszió

A depresszió fizikai tüneteket is okozhat, így tehát ezek is segíthetik a probléma felismerését. Részletek itt.

A tesztoszteron a hangulat szabályozásában is segít, és ha a szintje lecsökken, akkor depressziót okozhat. Ilyenkor gyakori szomorúság, ürességérzés, szorongás, hangulatváltozások és akár dührohamok is jelentkezhetnek. Bizonyos esetekben a depresszió lehet a tesztoszteroncsökkenés egyik első tünete.

Alacsony energiaszint

A tesztoszteron testünk energiaszintjének szabályozásában is segít, így hiányában kimerültnek, gyengének érezhetjük magunkat. Nehezünkre eshet a korábban megszokott edzési rutin teljesítése, sőt akár szokásos napi teendőink elvégzése is.

A tesztoszteronszint csökkenése akár mindennapi feladataink elvégzését is megnehezítheti

Álmatlanság

Az alacsony tesztoszteronszint alvászavarokhoz is vezethet - tapasztalhatunk álmatlanságot, illetve gyakran ébredhetünk fel az éjszaka közepén. Emiatt pedig nappal álmosak, kimerültek lehetünk, és koncentrációs zavarok is jelentkezhetnek.

Egyéb tünetek

Szintén a férfiklimax számlájára írható a mell nőies formájú növekedése, a csökkent motiváció, a csökkent önértékelés, a memóriazavarok, a gyakori idegesség, az izmok mennyiségének és méretének csökkenése, illetve a testszőrzet ritkulása is. Ha jelentkeznek a fenti tünetek, keressük fel orvosunkat, hogy megbeszélhessük vele, miként tehetünk a panaszok ellen!

