A depresszió fizikai tünetei

Fejfájás

A fejgörcsök, fejfájás és migrén a depresszió gyakori kísérői, akik pedig migrénre hajlamosak, a tüneteik súlyosbodását tapasztalhatják, ha depressziósak lesznek. Az is gyakran fordul elő, hogy a depresszió diagnózisa után alakulnak ki a betegnél migrénes rohamok.

Az unipoláris depressziót a hangulati és az érzelmi élet zavara, a gondolkodás meglassulása és az aktivitás csökkenése jellemzi. Tüneteiről és a kezelés lehetőségeiről bővebben az alábbi cikkünkben írtunk!

Hátfájás

A hátfájósoknak rossz hír, hogy a depresszióval a tüneteik is jó eséllyel súlyosbodni fognak. Az Alberta Egyetem kutatása szerint a depressziósoknál négyszer nagyobb eséllyel alakul ki krónikus derék-, nyak-, illetve hátfájás.

Izom- és ízületi fájdalom

A depresszió mindenféle krónikus fájdalmat súlyosbít, és ez alól az izom- és ízületi fájdalmak sem számítanak kivételnek. Az ízületi fájdalmak súlyosbodása gyakran akkor jelentkezik, amikor megkezdik a kedélybetegség gyógyszeres kezelését.

A lelkiek mellett komoly fizikai tünetei is vannak a depressziónak

Mellkasi fájdalom

A rendszeres mellkasi fájdalommal mindenképpen orvoshoz kell fordulni, mert jelezhet valamilyen szívproblémát, de depresszióra is utalhat. A svéd kutatás szerint a kedélybetegség miatti mellkasifájdaloméppen annyira gyakori, mint a szívbetegség miatti.

Emésztési problémák

Hányinger, émelygés, hányás, hasmenés, krónikus székrekedés - ezek mind előfordulhatnak azoknál, akik depressziósak. A kedélybetegeknél azirritábilis bél szindróma(IBS) kialakulására is hatvan százalékkal nagyobb esély van. Emésztőszervi problémák esetén mindenképpen érdemes utánajárni, hogy nem depresszió áll-e a hátterében.

Krónikus kimerültség

Nagyon gyakori tünet a depressziósoknál, hogy bármennyit alszanak vagy pihennek is, folyamatosan fáradtnak és erőtlennek érzik magukat. Az alvászavartól is sok depressziós szenved, akárcsak az étvágytalanságtól, de sokaknál fordul elő indokolatlan, csillapíthatatlan éhségérzet is.

Forrás: care2.com