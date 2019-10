A vágy hullámvasútja

Ha az egészséges szervezet egyensúlyát nézzük, a szexualitás ugyanolyan fontos tényező, mint az emésztés vagy az alvás, noha ezt a tényt az emberek - különböző kulturális, társadalmi és vallási okok miatt - gyakran száműzik a tudatukból. Az orvostudomány fejlődésével azonban az életkor egyre inkább kitolódik, ezért az élet minőségének megőrzése mindinkább fontossá válik.

Lanyhuló érdeklődés

A változókor beköszöntével a nők hormontermelése csökken, és gyakran a szexuális életben is változások állnak be. Ez enyhébb esetekben alig észrevehető, viszont vannak, akik a testi és mentális izgatásra adott válasz jelentős gyengüléséről számolnak be.Előfordul, hogy az alacsonyabb ösztrogénszint eredményeképp a hüvely fala szárazabbá és vékonyabbá válik, ami a szexuális aktus alatti fájdalomhoz vezethet. A menopauzában lévő nők arról is beszámolnak, hogy, és a gyönyör alatt átélt izomösszehúzódások esetenként kellemetlen érzést keltenek. A klimax általános tünetei, mint a hőhullámok, a viszketés, az alvászavar, a fejfájás vagy a természetesnek tekintett hangulati hullámzás szintén hozzájárulhatnak a szexuális élet ritkulásához.