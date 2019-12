Okozhat-e függőséget az orrcsepp?

Általában az orr nyálkahártyájának duzzanata miatt szoktunk orrcseppet vagy spray-t használni. Ezzel nemcsak a légzésünket könnyíthetjük meg, hanem megelőzhetjük a szövődményeket, az arcüreg vagy a középfül begyulladását is. Ugyanakkor figyelnünk kell arra is, hogy milyen problémára kell valójában az orrcsepp. Természetesen a patikákban a gyógyszerészek is segítenek: például allergiás tünetekre, így szénanáthára mást javasolnak, mint hagyományos nátha esetén.

Függővé válhatunk az orrspraytől

Nem mindegy tehát, hogyfertőzés(nátha, megfázás) vagy allergia miatt lép fel a panasz. Fontos tudni, hogy az allergia ugyan leginkább tavasztól őszig sújtja a betegeket, de akár egész évben is fennállhat - tehát nem kizárt az influenzaszezonban sem.

Fontos figyelnünk arra is, hogy minél kevesebb káros anyagot tartalmazzon az orrcsepp, és hogy a megfelelő helyre (ne túl előre, ne túl hátra) juttassuk be a cseppet vagy permetet. Bár általánosságban elmondható, hogy a C-vitamin hatásosságát acinkfokozza, az orr nyálkahártyáját ez a fém például károsíthatja, tehát ne orrcseppel segítsük elő a C-vitamin működését a szervezetünkben.

Nem árt óvatosnak lenni néhány orrspray használatával

Közkeletű hiedelem, hogy az orrspray függőséget okoz. Nem minden esetben van így, de egy német orvos, Dr. Markus Klett szerint vannak szerek, amelyekre az állítás tényleg igaz - mondta a Stuttgarter Zeitung kérdésére.

A stuttgarti orvostestület vezetője szerint leginkább az efedrintartalmú szerekről van szó: ez a vegyület gondoskodik arról, hogy az orr nyálkahártyájában a véredények összehúzódjanak, és így jobban tudjunk lélegezni. Ugyanakkor tartós használatakor a nyálkahártya kiszárad, az állapot pedig krónikussá is válhat. Ilyenkor a spray-t már állandóan használni kell - vagyis függővé válunk a szertől.

Éppen ezért a betegek jobb, ha konyhasót vagy dexpanthenolt (más néven: pantenolt) tartalmazó orrspray-t használnak - mondta a lapnak Dr. Klett, de ha valaki nem akar ilyen szereket az orrába spriccelni vagy csepegtetni, akkor az orr vízzel való átmosását javasolja a stuttgarti specialista. Így ugyanis a nyálkahártyák elég nedvesek lesznek, ami fontos az egészség visszanyeréséhez.

Fontos tehát, hogy ne használjuk túl sokat az orrcseppet: nátha esetén például egy hétnél tovább ne nagyon alkalmazzuk. Érdemes oda figyelni arra is, hogy ma már vannak orrcseppek, amelyek az orr nyálkahártyáját védik.