Koronavírus és asztma: amit a szülőknek tudniuk kell

Hamarosan Magyarországon is megkezdődhet az 5-11 éves gyermekek oltása a Pfizer-BioNTech koronavírus elleni vakcinájával. Ennek több szempontból is nagy jelentősége van: egyrészt a vakcinára jogosultak körének kiterjesztése hatékonyabb járványügyi védekezést tesz lehetővé, másrészt a védőoltás létfontosságú - esetenként életmentő - lehet azoknak a gyermekeknek, akik olyan súlyos egészségügyi problémával élnek együtt, mint például a rosszul kontrollált asztma.

A rosszul kontrollált gyermekkori asztmának számos veszélye van. Fotó: Getty Images

Az Amerikai Asztma és Allergia Alapítvány szerint a kontrollált asztmával élőknél a COVID-19 okozta megbetegedés kevésbé súlyos kimenetelű, mint azoknál, akik rosszul kontrollált vagy egyáltalán nem kontrollált asztmával küzdenek. Egy, a British Medical Journalban (BMJ) megjelent új tanulmány pedig arra világított rá, hogy a rosszul kontrollált gyermekkori asztmások 3-6-szor nagyobb valószínűséggel kerülnek kórházba COVID-19 okozta megbetegedéssel, mint megfelelő állapotban lévő társaik - írja a Healthline.

Ennek az az oka, hogyha valaki rosszul kontrollált asztmával küzd, nagyobb valószínűséggel kapja el a légúti vírusokat, és azok súlyosabb állapotot idézhetnek elő nála - magyarázta Purvi Parikh, a New York Egyetem immunológusa és oltóanyag-kutatója.

Sokaknak nap mint nap meg kell küzdeniük a munkahelyi, családi vagy iskolai feszültségekkel. Ez az asztmás betegekre különösen nagy veszélyt jelent, a stressz ugyanis fokozza a tünetek súlyosságát, gyakoriságát és időtartamát.

Az oltás vitathatatlan előnyei

E tanulmány alapján az oltás a rosszul kontrollált asztmával küzdő gyermekeknél csökkentheti a koronavírus-fertőzés és a vírus átadásának kockázatát, valamint a súlyos - esetleg kórházi kezelést igénylő - állapot kialakulását, ami hosszú iskolai hiányzáshoz is vezethet - tette hozzá Gina T. Coscia, a Northwell Health allergológus-immunológusa.

Noha az Egyesült Államokban az Amerikai Élelmiszer és Gyógyszerügyi Hatóság már jóváhagyta a 5-11 évesek Pfizer-BioNTech-vakcinával való oltását, a szülők jó része még hezitál. A bizonytalanságot növeli, hogy egy új oltóanyagról van szó, amiről rengeteg téves információ, féligazság és rémhír terjed az interneten. Szakértők azonban az eddigi kutatási eredményekre hivatkozva hangsúlyozzák: az említett mRNS-alapú vakcina biztonságos és hatékony e korcsoport tagjai számára is.

Mivel jár az asztma?

Aki asztmás, vagy valamelyik családtagja révén érintett, pontosan tudja, milyen veszélyei és ijesztő tünetei lehetnek ennek a hörgőszűkülettel járó krónikus betegségnek. Az asztmások hörgőnyálkahártyája rendkívül érzékeny, és bizonyos külső tényezők hatására - allergének, pollenek, stb. - gyulladás alakul ki az érintett területen, ami megduzzad. A hörgők simaizmai görcsösen összehúzódnak, a légutak beszűkülnek, ezért a betegek rohamokban jelentkező köhögéssel, fulladásal küzdenek, amihez sípoló légzés is társulhat. Súlyos esetben oxigénhiányos állapotba is felléphet, ami halálhoz is vezethet. Az asztmához gyakran társul allergiás nátha vagyekcémais. Az asztmát minden esetben kezelni kell, mégpedig szakember által felírt szerekkel, az orvosi utasításokat pontosan betartva.