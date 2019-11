Így előzzük meg a légzőszervi panaszokat

A tél szervezetre gyakorolt hatásairól itt olvashat bővebben!

Egy jó nagy szippantás a friss, hideg, téli levegőből - ez bármilyen frissítőnek is hangzik, még az egészséges tüdőt és légutakat is irritálhatja. Az asztmában, bronchitiszben vagy COPD-ben szenvedőknél azonban a hideg levegő hatására légszomj, köhögés és sípoló légzés alakulhat ki. A hideg levegő miatt ugyanis az alsó légutak természetes nedvességtartalma gyorsabban párolog el, mint ahogy a szervezet ezt a nedvességet pótolni tudja. Gyulladásos légúti betegségek esetén pedig a beáramló hűvös levegő hatására több gyulladásos sejt kerülhet a légutakba, ami a betegek tüneteinek rosszabbodásához vezethet - írja a health.harvard.edu Dr. Craig Jones fül-orr-gégészt idézve.

A hideg levegő súlyos légzőszervi panaszokat okozhat. Fotó: iStock

Mit tehetünk?

A szakorvos azt javasolja, hogy próbáljunk meg az orrunkon lélegezni. Így ugyanis felmelegszik a levegő és nedvességtartalma is nő, ezért nem fogja annyira kiszárítani az alsó légutakat. Ha úgy érezzük, nem tudunk az orrunkon át lélegezni, könnyen lehet, hogy túl száraz az orrnyálkahártyánk - ennek árulkodó jele az orrdugulás is. Ezen egy tengeri sós orrspray vagy gél segíthet.

Fontos az is, hogy az orrunkat és a szánkat takarjuk el - például a sálunkkal -, ha a szabadban vagyunk. Így melegíthetjük az arcunkat, illetve a belélegzett levegő is melegebb, illetve magasabb nedvességtartalmú lesz. A légzőszervi problémákkal küzdők a nagy hidegben lehetőleg tartózkodjanak bent, a lakás hőmérsékletét pedig ne hagyják 18 foknál alacsonyabbra csökkenni. Továbbá kerüljék a füstöt - mind a cigaretta, mind a kandalló füstje ártalmas lehet -, és rendszeresen párásítsák is a levegőt.

Ezenkívül a légzőszervi betegségekkel küzdők jól teszik, ha még a nagy lehűlés előtt felkeresik orvosukat. Előfordulhat ugyanis, hogy egészségük védelme érdekében változtatni kell a kezelésen a téli hónapok alatt.