Súlyos betegséget okozhat a légkondi

Ma már a legtöbb üzletben és munkahelyen megtalálható a légkondicionáló berendezés, de egyre többen szereltetnek be klímát saját otthonukba is. Fontos azonban tisztában lenni azzal, hogy az előnyös tulajdonságai mellett - például csökkenti a hőártalmak következtében kialakult halálesetek számát -, a készülék több veszélyt is hordoz magában.

Amellett, hogy fülfájást okozhat, kiszáríthatja a szemeket, valamint az orr nyálkahártyáját, amely így támadási felületté válik a vírusok számára. Nem megfelelő beállítása és tisztasága esetén pedig komoly stresszhatásnak teszi ki a szervezetünket is, mert a meleg levegő után a hőelvezetést végző kitágult erek azonnal összehúzódnak a hidegben, ezáltal romlik a vérkeringés. Hasonló a helyzet az autóba szerelt légkondicionálókkal is, csak ott még koncentráltabban ér bennünket ez a hatás. Ha nem tisztíttatjuk meg minden szezon előtt a szűrőt, akkor az abban megtelepedő baktériumok akár életveszélyes betegséget is okozhatnak, ez pedig az úgynevezett légiós betegség.

A légiós betegséget egy speciális baktérium okozza, amely felszíni vizekben fordul elő, és közvetítés (légkondícionáló, klímaberendezés) útján terjed. Többnyire súlyos tüdőgyulladással jár, kezelése kórházi ápolást is igényel.

Légiós betegség tünetei

A lappangási idő 3-10 nap, az első jelek hasonlítanak az influenza tüneteihez: magas láz, fejfájás, izomfájdalmak, aluszékonyság, gyakran hányás és hasmenés is. Ezt követően súlyos tüdőérintettség, vese- és idegrendszeri károsodás, tudatzavar figyelhető meg. A légionárius betegség többnyire súlyos tüdőgyulladással jár: hidegrázás, magas láz, verejtékezés, mellkasi fájdalom, fájdalmas köhögés, szapora és hörgő lélegzés, szapora szívverés, szorongás lép fel. A beteg egyszerre szenvedhet a légzési és a veseelégtelenségtől, sokkos állapotba kerülhet.

Súlyos betegségeket is okozhat a légkondi. Fotó: Getty Images

Okok

Egy speciális baktérium (Legionella pneumophila) okozza, amelynek több fajtája van. A baktériumot csupán 1976-ban az Egyesült Államokban azonosították, az Amerikai Légió tagjai között kitört tüdőmegbetegedések kapcsán. A kórokozó természetes előfordulási helyei a felszíni vizek (tavak, patakok, folyók). A baktériumok közvetítője lehet a vízvezeték, a légkondicionáló és a klímaberendezés, nem ismert olyan eset, amikor közvetlenül terjed emberről emberre.

Légiós betegség kezelése

Főleg antibiotikumokon alapul. Az esetek többségében kórházi ápolás is szükséges. Kezelés hiányában a megbetegedettek mintegy 20 százaléka meghal. Az állapot javulásához 3 hét - 1 hónap szükséges.

A légiós betegségbe bele is lehet halni!

Nyári megfázás: ez vírus?

A nyári megfázást okozó vírusok sajnos a magas hőmérsékletet is kedvelik, mert így könnyebben tudnak szaporodni, de alapvetően hasonlóak azokhoz, amelyek télen fenyegetik az egészségünket. A vírusos betegségek leggyakoribb tünetei a fejfájás, a hőhullámok, hidegrázás, a rossz közérzet, a torokszárazság, a rosszullét és az ízületi fájdalmak. Ezek a betegségek rendszerint kevésbé súlyosak, azonban ha a tünetek egy hét után sem enyhülnek, vagy magaslázkíséri, mindenképpen ajánlott orvoshoz fordulni.

Megelőzés

A legjobb, amit tehetünk, hogy megelőzzük a bajt. A légkondicionáló beállításakor a legfontosabb alapszabály, hogy a kinti és benti hőmérséklet közötti különbség legfeljebb 5-8˚C legyen, és lehetőleg minél alacsonyabb fordulatszámon működtessük a készüléket, így ugyanis kevésbé lesz huzatos a helyiség vagy az autó. Figyeljünk oda arra is, hogy a hideg levegőt soha ne irányítsuk közvetlenül az arcunkra, testünkre. A közlekedési eszközökön ne álljunk az ablak mellé, ha pedig autóval utazunk, ne tekerjük le teljesen az ablakot, így nem ér bennünket erős szembeszél.

Sokat teszünk a megelőzés érdekében, ha nyáron is odafigyelünk immunrendszerünk erősítésére. Kerüljük a túl erős UV-sugárzást, és árnyékban is használjunk naptejet, mert a leégés nemcsak a bőrnek, hanem a szervezetünk egészének, így immunrendszerünknek is árt. Fogyasszunk minden nap kellő mennyiségű folyadékot, lehetőleg szénsavmentes ásványvizet, illetve könnyű ételeket. Mielőtt egy jóval hidegebb helyiségbe mennénk be, próbáljuk kissé lehűteni testünket, vagy terítsünk magunkra egy sálat.