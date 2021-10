A közösségbe került gyerekeknél ősztől tavaszig gyakori tünet az orrfolyás, amit okozhatnak különböző légúti betegségek, de sok esetben ez az egyetlen elhúzódó panasz. Dr. Holpert Valéria fül-orr-gégész, foniáter, a Fül-orr-gégeközpont orvosa arról beszélt, hogyan lehet csökkenteni a náthás tünet miatti gyakori hiányzásokat.

Orrfolyás nátha miatt: más tünetek is jelentkeznek

Az orrnyálkahártya által, egészséges gyerekeknél is termelődő váladék mennyisége megnövekedhet, ennek leggyakrabban nátha, megfázás az oka. Ilyen esetben egyéb panaszok - például láz, rossz közérzet, étvágytalanság, torok- és fülfájás - is fennállhatnak. Előfordulhat azonban olyan eset is, hogy az orrfolyás az egyetlen tünet, aminek több kiváltó oka is lehet.

Amikor az orrfolyás az egyetlen panasz

Néha a náthás betegség elhúzódik, az orrfolyás tartósan megmaradhat, egyéb panaszok nélkül is. Ilyenkor indokolt lehet a fül-orr-gégészeti vizsgálat, mert a háttérben a nátha utáni szövődményként jelentkező gennyes orrmelléküreg-gyulladás is állhat. A kivizsgálás egyéb elváltozásokra is fényt deríthet, így például lehet a háttérben orrmandula-megnagyobbodás. Ha az orrfolyás mellett a gyermek nyitott szájjal alszik, vagy horkol, az ugyancsak erre utalhat.

Légúti allergia már egészen fiatal korban, bölcsődéseknél is kialakulhat. Tavasztól őszig a pollenek, télen a lakáson belüli allergének, poratka és penészgomba miatt tapasztalható az allergiához köthető orrfolyás. Az orr nyálkahártyáján megjelenő szőlőfürtszerű növekedések, az úgynevezett orrpolipok szintén kialakulhatnak gyerekkorban. Orrdugulást és tartós orrfolyást okozhatnak, csakúgy, mint az orrsövényferdülés, ami gyerekeknél a szülés során, vagy később, egy orrot ért sérülés miatt jelentkezhet. Kisgyermekeknél az is előfordulhat, hogy valamilyen ételt vagy apróbb játékot dugnak az orrukba. Az idegen test orrdugulást idéz elő, jelenlétére a féloldali, sok esetben kellemetlen szagú orrfolyás hívhatja fel a figyelmet.

Nagyon ritka esetben jó vagy rosszindulatú daganatok is okozhatnak orrdugulást és orrfolyást gyermekkorban - féloldali orrfolyás esetén erre a lehetőségre is gondolni kell. Orrfolyás fennállhat a hátsó orrnyílás elzáródása miatt is. Ha ez mindkét oldalon jelen van, akkor igen hamar, közvetlenül a születés után észlelhető. Amennyiben viszont csak az egyik oldalon alakult ki, akkor gyakran csak későbbi életkorban fedezik fel a féloldali orrváladékozás miatt.

Nem csak a gyakori hiányzások miatt fontos a kezelés

Az állandó orrfolyás miatt a gyerekek gyakran kénytelenek sokat hiányozni az óvodából vagy az iskolából, emellett az életminőségüket is jelentősen rontja ez a tünet. Az éjszakai pihenést szintén zavarja, a szájlégzés pedig további komplikációkhoz vezethet, az állkapocs és a fogak fejlődésére is kedvezőtlenül hathat. Az elhúzódó orrfolyás szövődménye lehet még középfülgyulladás és gennyesarcüreggyulladásis.

Tartós panaszok esetén ezért mindenképp kérjük fül-orr-gégész segítségét. Az orrfolyás kezelése a kiváltó októl függ: bizonyos esetben gyógyszerekkel, orrspray segítségével megszüntethető, de olykor műtétre is szükség lehet.