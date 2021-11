Gyakran köhög éjszaka? Lehet, hogy allergiás

A hidegebb évszakok beköszöntével gyakori vendégünkké válhatnak a légúti megbetegedések jellemző tünetei, köztük az orrdugulás, az orrfolyás, a tüsszögés és a köhögés is. Ám ha kizárólag éjszaka, az ágyunkban fekve tör ránk a köhögőroham, akkor elképzelhető, hogy nem egy kórokozó, hanem valamilyen allergén felelős a panaszainkért.

Egy légtérben az allergénekkel

Pollenszezonban könnyen megkeseríthetik az éjszakáinkat a hajunkra tapadt allergének, súlyos tévedés azonban azt gondolni, hogy az őszi-téli időszakban nem jelentkezhetnek allergiás panaszaink. A jellegzetes és bosszantó tüneteket ugyanis nemcsak a tavasszal és nyáron virágzó növények válthatják ki. Az otthonunkban például egész évben hemzseghetnek az allergizáló tényezők.

Az ágyunkba például könnyen befészkelhetik magukat az elhalt emberi hámsejtekkel táplálkozó háziporatkák. Jelenlétükre kizárólag az allergiás tünetek utalhatnak, hiszen ezek az apró élőlények szabad szemmel nem láthatóak. Azonban nemcsak az atkák, hanem például a hálószobánkban tartott szobanövények, a bútorok mögött vagy a nedves tapéta alatt megbújó penészgomba, de akár házi kedvencünk is felelőssé tehetőek az éjszakai köhögőrohamainkért.

Hogyan enyhíthetjük panaszainkat?

A köhögésmentes, nyugodt éjszakák érdekében minden tőlünk telhetőt meg kell tennünk az ágyunkban és a hálószobánkban megtalálható allergének mennyiségének csökkentéséért. Legalább hetente egyszer porszívózzuk ki az ágyat és a szobát, lehetőleg nagy teljesítményű, HEPA-szűrős készülékkel. Tollal töltött párnánk és paplanunk helyett válasszunk inkább antiallergén, magas hőfokon is mosható darabokat. Az ágynemű-garnitúrát havonta, a huzatot pedig hetente mossuk ki legalább 60 Celsius-fokon, ekkora hőmérsékleten ugyanis elpusztulnak a poratkák.

Szakemberek szerint, ha több hét után sem múlik a köhögés, érdemes utánajárni, mi állhat a zavaró panasz hátterében. Korábbi cikkünkben a 8 leggyakoribb, lehetséges kiváltó okot gyűjtöttük össze.

Amennyiben háziállat-allergiáról van szó, tiltsuk ki kedvenceinket a hálószobából - vagy legalább az ágyból -, ha pedig szobanövények okozzák a panaszainkat, akkor inkább tegyük át őket a nappaliba vagy a konyhába. Amennyiben penészgomba-allergiára gyanakszunk, nézzük át alaposan a falakat, a bútorok hátulját, a sarkokat és a nyílászárók kereteit is. Ügyeljünk továbbá a levegő ideális - 40-60 százalékos - páratartalmára is. A túl párás levegő ugyanis megnöveli a penészgomba és a háziporatka megjelenésének valószínűségét, míg a túl száraz levegő nyálkahártya-irritációt okoz, amely szintén köhögést válthat ki. Ha pedig már minden praktikát bevetettünk, mégis köhögőrohamok keserítik meg az estéinket, akkor érdemes lehet elgondolkodni a gyógyszeres kezelési megoldásokon.

Amikor komolyabb baj áll a háttérben

A nem megfelelően kezelt allergia szövődményeként akár asztma is kialakulhat, ami szintén okozhat gyakori éjszakai köhögési rohamokat. Ez a betegség nem gyógyítható, megfelelő kezeléssel azonban kordában tartható. Asztmára utaló tünetek esetén mindenképpen forduljunk egy tüdőgyógyászhoz.

Az allergia és azasztmamellett azonban még számtalan oka lehet az éjszakai köhögésnek. Állhat a háttérben például szívbetegség vagy reflux is, de egyes gyógyszerek mellékhatásaként vagy a garatra csorgó orrváladék miatt is jelentkezhet a bosszantó panasz. Bármi is a kiváltó ok, érdemes orvosi segítséget kérni a megfelelő kezelés érdekében.