Eláruljuk, miért nem szabad visszatartani a tüsszentést

A tüsszögés az őszi-nyári időszakban sokat életét nehezíti meg, különösen a pollenallergiások szenvednek a tüsszentési rohamoktól. Ilyenkor felmerül a kérdés, vajon mi történik akkor, ha visszatartjuk a tüsszentést. A kérdés megválaszolásához lássuk, mit mond az orvostudomány a tüsszentés természetrajzáról.

Szakértők szerint a tüsszentés nem más, mint a szervezet kísérlete arra, hogy eltávolítsa a káros anyagokat a légutakból, illetve megelőzze a szennyezőanyagok tüdőnkbe kerülését. A cél az orrüreg megtisztítása mindenáron, a lényeg, hogy az idegen anyag – ha kell, bő lében, de – távozzon az orrjáratainkból. Erre minden esélyünk meg is van, hiszen a kiáramló levegő tekintélyes sebességet produkál: elérheti a 160 kilométert óránként, vagyis egy jó tüsszentés orkánerejű. Nem is beszélve arról, hogy egyetlen tüsszentéssel mintegy 40 ezer részecske távozik a környezetünkbe.

Bosszantó lehet az állandó tüsszögés, de jobb nem elfojtani. Fotó: Getty Images

Nem csak az orr vesz részt benne

A tüsszögés hátterében egy reflex áll, amely az emberiség kialakulásával egyidős, így tudatosan kevésbé irányítható. Tüsszentéskor az irritáló részecskék, allergének és egyéb kiváltó tényezők „kikerülik” az orrüregben található apró szőrszálakat, és közvetlenül az orr nyálkahártyájához érnek hozzá. A káros anyagok a háromosztatú idegvégződésnél ingerlik az orrnyálkahártya idegsejtjeit, amelyre a szervezet hisztaminok kibocsátásával reagál. Az idegsejtek jelzést küldenek az agynak a tüsszentésre, majd elszabadul a pokol. A játékban nemcsak az orr vesz részt, hanem a fej, a nyak, sőt a felsőtest is együttesen. Mély levegőt veszünk, hátrahajtjuk fejünket, hangszalagjaink összezárnak, a levegőt pedig a légzőizmok és a nyak teljes erővel lökik ki a külvilágba.

A tüsszentés okai

A szakirodalom szerint a tüsszögés hátterében számos ok állhat, sokról nem is tudunk. Például az emberek negyedének tüsszögnie kell, ha fénybe néz. Vannak, akiknek akkor kell tüsszenteniük, amikor a gyomorfaluk kitágul. Némely ember edzés után vagy szex közben tüsszent, ezeknek sem tudják az okát. Mivel mindennapos és többnyire ártalmatlan jelenségről van szó, az emberek megtanultak együtt élni a tüsszögéssel.

Egy kicsit tudományosabban szólva: számtalan, külső és belső tényező kiválthat tüsszögést, a hideg levegőtől a felfokozott érzelmekig. Gyakran a környezetben lévő, az orrüregbe jutó irritáló anyagok, például a por, fűszerek vagy illatanyagok okozzák a szűnni nem akaró tüsszögést. És természetesen a kezdődő megfázás, nátha vagy influenza tünete is lehet egy-egy nedvesebb takarítási kísérlet a szervezet részéről.

Visszatartani nem szerencsés

A tüsszentés visszatartása érdekes kérdés, hiszen tudatosan akadályozzuk, felfüggesztjük a szervezet egyik öngyógyító funkcióját. Ennek megfelelően a hatása kiszámíthatatlanná válhat, hiszen sokkal több módon is érinti a szervezetet az orra gyakorolt hatásnál. Például a nagy tüsszentések miatt az erek elszakadhatnak a szemben, ami bevérzést okozhat. Emellett inkontinenciaproblémákat is kelthet. Vagy sérülést okozhat egy vízszintes izomban, amely a bordák alján húzódik. A vérnyomás hirtelen emelkedése a blokkolt tüsszögés miatt ráadásul az agyban lévő ereket is elszakíthatja.

A különösen erőszakosan visszatartott tüsszentés miatt megsérülhet a nyak, de arcüregi műtét is lehet a következménye egy rosszul sikerült tüsszentésnek. Az orvosi szakirodalomban vannak beszámolók arról, miszerint előfordult, hogy a tüsszentés orrban történő elfojtása miatt dobhártyarepedés, halláskárosodás következett be. Ide tartozik, hogy extrém esetben akár agyvérzés is felléphet a visszatartott tüsszentés miatt, ennek következtében pedig a halál is beállhat.

Szakértők szerint ezért az a legjobb magatartás, ha nem fogjuk be az orrunkat tüsszentéskor. Ha mindenképpen muszáj tüsszentenünk, de olyan környezetben vagyunk, ahol ez nem szerencsés – például egy temetésen –, az orvosok mély belélegzést ajánlanak. Megpróbálhatjuk a levegő benntartását, a számolást, esetleg az orrunk összecsípését, vagy a szánk és az orrunk között található kis árokra ujjal gyakorolt nyomást. A portalanítás, az allergének távol tartása és a megfelelő légnedvesség biztosítása is segíthet. A gyakori szellőztetés, porszívózás segít abban, hogy tiszta legyen a környezetünk, és ne kerüljön por vagy egyéb anyag az orrunkba. A tünetek enyhítésére pollenallergiásoknak a jól bevált allergia elleni gyógyszerek mellett a tengervizes sóoldatot tartalmazó orrspray-k is hasznosak lehetnek.