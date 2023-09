Az elhúzódó orrfolyás okai gyerekeknél

Nem is allergiás és nem is náthás, mégis hetek óta folyik a gyermek orra? Dr. Holpert Valéria fül-orr-gégész, foniáter, a Gyermekgyógyászati Központ orvosa összefoglalta, hogy milyen okok állhatnak a szakaszos vagy állandó orrfolyást okozó kórkép hátterében.

Ez okozza az orrfolyást

Az orrnyálkahártya egészséges gyerekeknél is termel váladékot, ám ennek mennyisége elenyésző, általában visszakerül a torokba és lenyelik. Bizonyos állapotok esetén azonban az orrváladék mennyisége megnövekedhet, ennek egyik gyakori kiváltó oka a megfázás. A náthás orrfolyás, orrdugulás mellett ilyenkor egyéb, a szülők által egyszerűen beazonosítható, egyéb betegségre utaló tünetek – például láz, rossz közérzet, étvágytalanság, torokfájás - is jelentkeznek. Vannak azonban olyan esetek, amikor látszólag a gyermeknél fennálló állandó orrfolyás az egyetlen tünet, amely valamilyen rendellenességre figyelmeztet.

Az orrnyálkahártya egészséges gyerekeknél is termel váladékot. Fotó: Getty Images

Dr. Holpert Valéria a gyakori kiváltó okokkal kapcsolatban elmondta, hogy a gyermeknél tartósan fennálló orrfolyás hátterében több betegség is állhat. Lehet például elhúzódó orrmelléküreg-gyulladás, nem allergiás rhinitis, orrmandula megnagyobbodás, orrkagyló duzzanat, orrpolipok, orrsövényferdülés, az egyik oldalon a hátsó orrnyílás elzáródása, de előfordulhatnak nazális ciszták és gyerekeknél gondolni kell arra is, hogy az orrüregbe szorult idegen test miatt jelentkezik orrfolyás.

Az orrfolyás kivizsgálásának menete

Panaszok esetén ne halogassuk a szakorvos felkeresését, aki a fül-orr-gégészeti kivizsgálás során részletesen kikérdezi a szülőket az egyéb meglévő vagy korábbi betegségekről, majd megvizsgálja a gyermeket. A fájdalmatlan vizsgálat során kiderül, ha például orrsövényferdülés áll fenn vagy idegentest zárja el az orrnyílást. Az orrmandulákról is képet kaphatunk, de az orrnyálkahártya állapota sokat elárul a kiváltó okról. További vizsgálatokra is szükség lehet és az orrfolyás kezelése a kiváltó októl függ. Bizonyos esetben gyógyszerekkel, orrspray segítségével megszüntethető, de olykor műtétre is szükség lehet.

Ezért fontos a mielőbbi kezelés

Ha az elhúzódó orrfolyás hosszabb időn át kezeletlen marad, az egyrészt veszélyes abból a szempontból, hogy így az azt kiváltó ok sem került megszüntetésre, illetve további szövődmények is kialakulhatnak. Ennek egyik lehetséges formája, hogy az orrfolyás, orrdugulás miatt fennálló tartós szájlégzés az állkapocs és a fogak fejlődésére is kedvezőtlenül hat. Szövődményként előfordulhatnak gyakoribb megbetegedések, középfülgyulladás és arcüreggyulladás is. Tartós panaszok esetén ezért mindenképp kérjük szakember segítségét a kezeléshez!