Torma

A torma maga az egészség szimbóluma, van, aki imádja, mások csak húsvétkor veszik elő, pedig baktérium- és vírusölő hatása a kutatások szerint több mint fél napig tart, éppen ezért érdemes minél többet fogyasztani belőle! Jellegzetes illatát a benne található illóolajoknak köszönheti, melynek belélegzése szinigrin tartalmának köszönhetően segít a légutak tisztán tartásában, valamint a megfázás tüneteinek enyhítésében. Gyorsan megszünteti az orrfolyást, elősegíti a torok és orr nyálkahártyájának tisztaságát.

Fokhagyma

A fokhagymát több ezer éve használják gyógyászati célokra, a közhiedelem szerint naponta néhány gerezd fogyasztása távol tartja nem csak a vámpírokat, de az orvost is. Kutatók által végzett vizsgálatok bebizonyították, hogy segít a koleszterinszint csökkentésében, késlelteti az öregedést, ezenkívül megnyitja a légutakat, így enyhíti az asztma, allergia tüneteit. A benne lévő allicinnak hála jó hatással van a hörgőkre, csillapítja a légúti gyulladást.

A fokhagyma remek légúttisztító. Fotó: Getty Images

Gyömbér

A gyömbér jóval több egy egyszerű fűszernél, nem titok, hogy kiváló ízesítője az ételeknek, egyesek pedig úgy tartják, hogy a szerelemben is hatásos. Számos pozitív hatása közé tartozik, hogy segít a tüdő egészségének megőrzésében, és levegőt is könnyebben veszünk tőle. "Nagy szerepet játszik a légutak felszabadításában, az asztmás tünetek enyhítésében. A benne lévő gingerol és shoagol kombinációja ugyanis tökéletes légutaink izmainak ellazítására. Ennek a különleges növénynek hatására szervezetünk kimelegszik, izzadni kezdünk, ezért kifejezetten hasznos lehet láz ellen is" – árulta el Prof. Dr. Ősapay György.

Petrezselyem

Levesbe sokan használják, kevesen tudják azonban, hogy milyen sokoldalú. A petrezselyem leginkább vértisztító hatásáról ismert, éppen ezért az allergia ellenes küzdelem egyik leghatásosabb fegyvere. Különleges tulajdonságát annak köszönheti, hogy csökkenti a hörgőkre ható ingereket, így nagyszerű gyógymód lehet, ha szűnni nem akaró köhögés kínoz, és enyhíti az allergiás tüsszögést.

Jótékony antioxidánsok

Kutatások szerint, a szabadgyökök okozta károk a szervezetben hozzájárulhatnak azokhoz a gyulladásos folyamatokhoz, melyek allergiát és asztmát idézhetnek elő. "Az olyan antioxidánsok, mint a C-vitamin, a zöld tea polifenoljai, és a bioflavonoidok semlegesítik a szabadgyököket, megakadályozzák a káros oxidatív folyamatokat, így az allergia ellen is hatásosak. Tanulmányok például azt bizonyították, hogy az asztmával küszködők szervezetére alacsonyabb C-vitamin-szint jellemző" – mondta a szakértő.