Vakság: amikor elsötétül a világ

Az egyik az időskori makuladegeneráció, az esetek közel egynegyedét ez adja, de kialakulhat a diabétesz szövődményeként is. A nem megfelelően és időben kezelt zöld hályog is okozhat vakságot. A vakság kialakulásáról bővebben a Betegségek A-Z rovatunk erre a betegségre vonatkozó szócikke alatt olvashat. Szemvizsgálaton állítják fel, a szemorvos közli a beteggel a vakság okát és mértékét. A látásromlás a perifériás, tehát a látómező széli területein jelentkezik először, majd fokozatosan terjed tovább az éleslátás területére.

Az akár vaksághoz is vezető betegségek időben való észlelése és a szövődmények elkerülése végett célszerű rendszeresen vércukorszint-mérésre járni. A gyermekkorban felmerülő szembetegségeket is célszerű azonnal kezelni, ezzel is megakadályozva a későbbi vakság kialakulását.