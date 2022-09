Olcsóbban szeretnénk szemüveget venni? Mutatjuk, mit tehetünk

Miért olyan drága a szemüveg?

„A szemüveg öltöztet” – szokták mondani. A szemüveg ugyanis nemcsak a látásban segít, de divatcikk is, és ez nem csak a napszemüvegekre igaz. Nemcsak az arcunkhoz illő keretet tudunk választani, de bizonyos alkalmakhoz is hordhatunk más és más színű, formájú vagy anyagú darabot. A legegyszerűbb kereteket 10 ezer forint körüli áron vásárolhatjuk meg, de a márkás keretek több százezer forintba is kerülhetnek, és a határ a csillagos ég. Ha speciális szemüveget szeretnénk, például sportoláshoz, akkor más típusú keretre lesz szükségünk. Ezek nagyobb hajlásszögű szemüvegek, amelyek jobban követik az arc vonalát. A keret tehát önmagában is drága lehet, és még nem beszéltünk a lencsékről, amelyek belekerülnek.

Ha jól szeretnénk látni, a kiadást vállalnunk kell – de nem mindegy, hogy mekkorát. Fotó: Getty Images

A lencsék ára elsősorban attól függ, hogy milyen látásprobléma miatt viseljük őket. A legegyszerűbbek – és így a legolcsóbbak is – az egyfókuszú lencsék, ezek a leggyakrabban előforduló dioptriákkal már 6 500 forint körül elérhetők darabonként. Ez egy egyszerű, alap törésmentesítéssel ellátott lencsét takar.

A kétfókuszú vagy bifokális lencsék távollátás és a közellátás problémáját egyszerre korrigálják. A lencse egyik fele, a felső távollátásra, az alsó pedig közellátásra alkalmas. A multifokális vagy progresszív lencsék is hasonlóak, de itt a lencsében egy csatorna található, amelyben a dioptria a lencse felső részétől lefelé haladva folyamatosan változik. Így sokkal kényelmesebb használatot tesz lehetővé.

A cilinderes lencsék az asztigmia (vagy köznapi nyelven szemtengelyferdülés) nevű látásproblémára nyújtanak megoldást. Ez a távollátáshoz és a közellátáshoz hasonlóan egy fénytörési probléma. A szemlencse felszíne vagy a szaruhártya nem szabályos, azaz nem teljesen gömb alakú, így a fénytörés nem megfelelő, a látás pedig homályos lesz. Ezt korrigálja a cilinderes lencse. A bonyolultabb lencsék drágábbak is, ráadásul ezeket gyakran egyedileg kell elkészíteni. A leggyakrabban előforduló lencsetípusokat a gyártók készletre is tudják gyártani, de a nagyobb dioptriájú vagy komolyabb lencséket nem. Egy multifokális, fényre sötétedő, vékonyított lencse ára darabonként 200 ezer forint is lehet. Ha ilyenre van szükségünk, már 400 ezer forintos szemüvegnél tartunk, és keretet még nem is választottunk.

Az sem mindegy, hogy mire használnánk a szemüveget. Egyszerűbb lencse is megfelel mindennapos használatra vagy vezetéshez, de ha a vezetés a munkánk része, vagy egész nap egy monitor előtt ülünk, akkor más és más rétegekkel kell bevonni a lencsét, hogy valóban alkalmas legyen arra, amire nekünk kell.

A szakorvosok általában azt javasolják, hogy kétévente vegyünk részt szemvizsgálaton. Jellemzően a gyártók is két év garanciát vállalnak a szemüvegre, így érdemes 2-4 éves használattal számolni.

Egy jó minőségű, de egyszerűbb lencsével és kerettel ellátott szemüveg ára tehát 70-100 ezer forint körül van, bonyolultabb szemüvegek pedig 250-400 ezer forintba is kerülhetnek, és az árat a keret tovább emelheti. Ezenfelül a szemvizsgálat árát is ki kell fizetnünk, így az éles látásunk 2-4 évente akár egy havi fizetésünkbe is kerülhet.

Így lehet egyszerűbb és olcsóbb?

Egyáltalán nem meglepő tehát, ha a szemüveges léttel együtt járó rendszeres kiadást csökkenteni szeretnénk. A gyártók gyakran adnak kedvezményeket, amelyekkel több tízezer forintot spórolhatunk, de ez esetleges. Az egészségpénztár viszont lehetőséget biztosít a spórolásra. A szemüveg elszámolása egyáltalán nem bonyolult és nem kell hozzá különösebben előre tervezni sem. Havonta egy általunk meghatározott összeget fizetünk be a pénztárba, így csak arra kell figyelnünk, hogy amikor a szemüveget megvásároljuk, a számlánk egyenlege fedezze az árát. Persze ha úgy kényelmesebb, negyedévente, félévente vagy évente is befizethetünk az egészségpénztárba.

Az egészségpénztári tagsághoz kapcsolódó adó-visszatérítés viszont valóban csökkenti a szemüveg árát – hívja fel a figyelmet Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu szakértője. A pénztárba befizetett összeg 20 százalékát, legfeljebb 150 ezer forintot ugyanis visszaigényelhetünk a személyi jövedelemadónkból. Ahhoz, hogy a maximális adó-visszatérítést elérjük, 750 ezer forintot kell befizetnünk az egészségpénztárba, ebbe pedig – a pénztár működési költségeit is figyelembe véve – egy több, mint 700 ezer forintos szemüveg is belefér.

A szemüveg árára vagy típusára vonatkozóan nincs megkötés, bármilyen szemüveget, kontaktlencsét és ezek tartozékait is elszámolhatjuk, értékhatár nélkül. Ha online rendelünk, akkor a szállítási költség is elszámolható. Egy 350 ezer forintos szemüveg árán, 6 százalékos egészségpénztári költséget feltételezve 74 200 forintot tudunk megtakarítani, ha egészségpénztárból fizetjük a szemüveget.

Így számoljuk el a szemüveg árát

Egyszerű dolgunk van, ha az egészségpénztári számlánkhoz kártya is tartozik. Ezzel ugyanis ugyanúgy fizethetünk a kártyaelfogadó helyeken, mint a bankkártyánkkal. Sőt, néhány pénztárnál már elérhető olyan egészségkártya is, amelyet közvetlenül összeköthetünk a bankkártyánkkal, így akkor is tudunk vele vásárolni, ha az egészségpénztárban nem áll rendelkezésünkre a vásárlás teljes összege. Bizonyos egészségkártyák közvetlenül a vásárláskor kérik le a megfelelő összeget a bankkártyánkról, ami ugyanúgy pénztári befizetésnek minősül, mint amikor havonta teszünk pénzt az egészségszámlánkra. Bár az optikák fel vannak készülve arra, hogy a vásárlók egészségpénztáron keresztül vásárolnak szemüveget, és gyakran elfogadják az egészségkártyákat, az sem probléma, ha mégsem.

A szemüvegről saját nevünkre számlát kérhetünk, amelyet aztán a pénztárban elszámolhatunk. A szemüveget azonban nemcsak saját részünkre, de közeli családtagjainknak, így a házastársunknak, szüleinknek, gyermekeinknek és testvéreinknek is fizethetjük a saját pénztárunkból. Ebben az esetben ne felejtsük el őket szolgáltatási kedvezményezettként a pénztárban megjelölni, és a számlát az ő nevükre kérni. A számlán minden esetben szerepeljen a tagi azonosítónk.

Ne feledjük az orvosi javaslatot

Ahhoz, hogy az egészségpénztárban elszámolhassuk a szemüveg árát, szükség van orvosi javaslatra, azaz a szemüveget fel kell íratnunk. A javaslatot vagy vizsgálati lapot készítheti a szemész szakorvos, a háziorvos vagy a patikában vizsgáló optometrista is. A dokumentumot csak egyszer, az első vásárláskor kell benyújtanunk a pénztárhoz, függetlenül attól, hogy utána hány szemüveget csináltatunk, vagy hogy változik-e menet közben a szemüvegünk típusa.

A napszemüvegünket akkor fizethetjük egészségpénztárból, ha az dioptriás, ha műtét után az orvos előírta a használatát, vagy ha igazoltan fényérzékenyek vagyunk. Itt ugyanúgy nincs értékhatár, mint más szemüvegek esetében.



