Napszemüveget nem csupán azért hordunk, hogy a szemünket óvjuk a nap káros sugaraitól: sokak számára az öltözék elengedhetetlen részét képezik, és képesek akár százezreket is fizetni egy elegáns, stílusos darabért. De valóban ilyen sokat emel a megjelenésünkön? A Psychology Today cikke összefoglalta a téma kapcsán készített tanulmányokat.

Vonzóak, de megbízhatatlanok a napszemüveges emberek?

Egy 2019-es kísérletben két kutató, Daisy L. Graham és Kay L. Ritchie azt vizsgálta, hogy a napszemüveg viselése mennyire befolyásolja egy ismeretlen személyről kialakuló első benyomást. A kísérletben résztvevőknek szemüveg nélküli, valamint dioptriás szemüveget, illetve napszemüveget viselő emberek fotóit kellett végignézniük, majd egy teszten jelezhették, mit gondoltak első látásra róluk. A kérdőív kitért arra, hogy mennyire tartották a fotó alapján vonzónak, megbízhatónak vagy éppen rátermettnek az adott személyt. Az eredmények szerint a napszemüveget viselő embereket kevésbé érezték megbízhatónak a tesztet kitöltők. A kompetencia és a vonzerő megítélését azonban nem befolyásolta számottevően, hogy a fotón szereplő szemeit takarták-e lencsék.

Nem mindenkinek áll jól ugyanaz a napszemüveg. Fotó: Getty Images

Hasonló témában néhány hónappal ezelőtt is végeztek egy kutatást, melynek során arra voltak kíváncsiak, mennyire befolyásolta az emberi kapcsolatokat az, hogy a járvány ideje alatt a napszemüveg mellett maszk is takarta az arcunkat. Ugyan ez a tanulmány elsősorban a maszk hatásaira koncentrált, a 2019-es eredményekkel ellentétben arra a következtetésre is jutott, hogy a napszemüveg viselése valamelyest javíthatja az adott személy külső megítélését. A tanulmány szerzői szerint ennek az is az oka, hogy a maszkkal ellentétben a napszemüveg kiválasztásakor jelentős részben esztétikai okokat veszünk figyelembe, és olyant húzunk fel, ami az arcformánkhoz is illeszkedik és előnyösen mutat rajtunk.

Sokak számára önbizalmat, a biztonság érzetét nyújtja az, ha arca egy részét és szemeit napszemüveg mögé rejtheti. Mivel pedig a magabiztos embereket alapból is vonzónak tartjuk, a pozitív megítélés hátterében ez is állhat. Vanessa Brown, a Nottingham Trent Egyetem munkatársa szerint emellett a napszemüveg hordása növeli az arc szimmetriáját, ami pedig általánosan pozitív tulajdonság a másik megítélésében. Persze az sem mindegy, hogy milyen napszemüveget választunk, hiszen az arcunk vonalához nem megfelelően illeszkedő darabok éppen az ellenkező hatást válthatják ki. Illetve a kék színű napszemüvegek károsak a szemnek, a látásnak is.