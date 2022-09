Szemszárazság: otthon is elvégezhető gyakorlatsor

Szemszárazság esetén nem termelődik a szemhéjakban lévő mirigyekben a könny egyik fontos alkotóeleme – a lipid –, vagy az nem kerül bele a könnyrétegbe. A szemfelszín védelméhez azonban a könny minden összetevőjének megfelelő arányára van szükség, különben a könnyréteg nem tudja ellátni feladatát, hamarabb elpárolog, szemünk irritálttá válik, a látás pedig elhomályosodhat – idézte a Semmelweis Egyetem közleménye dr. Szalai Irént, a Szemészeti Klinika egyetemi tanársegédjét.

A képernyők bámulásakor sokszor elfelejtünk rendszeresen pislogni, ami szemszárazsághoz vezet. Fotó: Getty Images

Mi vezethet szemszárazsághoz?

A kevés vagy rendszertelen folyadékfogyasztás, a hosszú ideig tartó szemcsepphasználat vagy a rossz sminkelési szokások is jelentősen ronthatnak a szemhéj állapotán. Ezeken kívül pedig a digitális eszközök egyre gyakoribb használata sem tesz jót. A képernyők bámulásakor ugyanis sokszor elfelejtünk rendszeresen pislogni, ezáltal pedig ritkábban kerül fel a nedvesítő könnyréteg a szemfelszínre. Ez pirosságot, viszketést, idegentest-érzést, szemfáradtságot vagy gyakori könnyezést idézhet elő.

Komoly betegség is állhat a szemszárazság mögött.

Mit tehetünk?

A Semmelweis Egyetem oldalán megjelent tájékoztató egyébként egy új oktatóvideóra is felhívta a figyelmet. A kisfilmben egy olyan, otthon is elvégezhető gyakorlatsort mutatnak be, amelynek alkalmazásával a szemszárazsághoz köthető panaszok jelentősen mérsékelhetőek, de akár meg is szüntethetőek. A gyakorlatsort a tünetek jelentkezésekor napi kétszer, később pedig 2-3 naponta ajánlott elvégezni.

Az első lépés a szemfelületen lévő, besűrűsödött mirigyváladék leoldása. Ehhez meleg vízbe mártott gézlapot vagy vattakorongot kell a becsukott szemünkre helyezni fél-egy percig. Ezt követően töröljük át a szemhéjakat, mintha sminket mosnánk le.

A második lépés a szemhéjak melegítése, amelyhez használhatunk például lenmagot tartalmazó, mikróban megmelegített szempárnát. Ezt 5 percig hagyjuk fent. Egyébként zselés szemmaszkot is alkalmazhatunk – ez beszerezhető az optikákban és a legtöbb drogériában is.

A harmadik lépés egy szemmasszírozás, amelynek célja, hogy a szemmirigyekből kiürítsük a váladékot. A művelet végén célszerű még egyszer áttörölni a szemhéjakat meleg vizes gézlappal vagy vattakoronggal.



