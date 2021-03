Terhesség alatt kerüljük ezeket a gyógyszereket

Várandósság alatt a kismamáknak különösen nagy figyelmet kell fordítaniuk a gyógyszerek szedésére, hiszen a gyógyszerek hatóanyagai a magzati fejlődésre, a születendő gyermek egészségére is hatással lehetnek. A forgalomban lévő készítmények mindegyikén kötelezően fel kell tüntetni, hogy azt terhes nők, illetve szoptató anyukák biztonsággal szedhetik-e. Ebben a cikkben viszont mi is összegyűjtöttünk néhány olyan készítményt, amit ebben az időszakban mindenképp ajánlott mellőzni a nőknek.

Óvatosan az antibiotikumokkal és fájdalomcsillapítókkal

A legtöbb vita a terhesség alatt szedett antibiotikumok kapcsán alakult ki, amelyek nagyrészt ugyan nincsenek tiltólistán a kismamáknál, viszont kutatási eredmények alapján egyes típusaik növelhetik a magzatnál a születési rendellenességek és szívproblémák kialakulásának a gyakoriságát. Nem minden antibiotikum hat ugyanolyan módon: az eredmények szerint azoknál a kismamáknál, akik a terhesség első trimeszterében makrolid alapú gyógyszereket szedtek, nagyobb arányban alakultak ki magzati rendellenességek, mint amennyit a penicillint szedő nőknél észleltek. Elsősorban a szívbetegségek kialakulásával hozták összefüggésbe ezt az antibiotikumcsoportot, de a nemi szervek rendellenes fejlődésének veszélyét is növelheti. Antibiotikumok szedése előtt ezért mindenképpen érdemes konzultálnia egy orvossal a kismamának.

Tavasszal, a növények virágzásakor az allergiás panaszok is megszaporodnak, az ilyenkor alkalmazható antihisztaminokat azonban csak orvosi konzultációt követően szabad szedniük a várandós nőknek. Habár ezen készítmények némelyike recept nélkül is megvásárolható a patikákban, mégis tanácsos kikérni egy szakember véleményét a használatukkal kapcsolatban, főleg akkor, ha más gyógyszereket is szedni kell mellettük. Bizonyos készítményekkel együtt szedve ugyanis növelhetik a mellékhatások veszélyét.

Nem mindegy, hogy a várandósság időszakában milyen gyógyszereket használnak a nők. Fotó: Getty Images

A terhességgel járó hormonális változások sok nőnél növelik a migrénes rohamok gyakoriságát (igaz, bizonyos nőknél viszont épp az ellenkező hatást figyelték meg, és ők kevesebbet szenvedtek migréntől ebben az időszakban). Emiatt szükség lehet időnként fájdalomcsillapítókra is, de ezeket a gyógyszereket csak kis mennyiségben és fokozott óvatossággal szabad alkalmazni a várandósság alatt. Nem javasolt például az ibuprofen hatóanyagú készítmények szedése, amelyek főleg a terhesség utolsó harmadában veszélyeztethetik a magzat egészségét.

Gondot okozhatnak bizonyos vérnyomáscsökkentő, illetve koleszterinszint-csökkentő készítmények is. Néhány ilyen gyógyszer szedése a várandósság ideje alatt akár méhen belüli elhalást is okozhat.

Az elsősorban nyugtatóként és altatóként használt benzodiazepinek szedését szintén nem javasolják a terhesség alatt, azok ugyanis bizonyos kutatások szerint növelhetik a vetélés kockázatát. Ezek a vegyületek a placentán is átjutva feldúsulhatnak a magzat szervezetében és komoly problémákat is okozhatnak a magzati fejlődésben. Egy kanadai kutatás eredménye szerint ezek a hatóanyagok elsősorban a várandóság 6-19. hete között járulhattak hozzá a vetélésekhez.

Génjeink is befolyásolják, hogy mit szedhetünk

Nem csupán a fenti készítmények szedése okozhat gondot a kismamáknál, habár a gyógyszerek esetleges mellékhatásairól nehéz általánosan beszélni. Egy adott gyógyszer nem mindenkinél fejti ki ugyanazt a hatást, genetikai hátterünk is meghatározza ugyanis, hogy milyen készítményt és milyen mennyiségben használhatunk. Hogy melyik gyógyszer milyen dózisban lehet hatékony nálunk, azt az úgynevezett farmakogenetikai profil létrehozásával deríthető ki.

Ezek a már Magyarországon is elérhető My PGx-tesztek azt vizsgálják, hogy az adott személy genetikai háttere hogyan befolyásolja szervezetének egyéni reakcióját a gyógyszerekre. Segítségével több száz gyógyszer hatékonysága ellenőrizhető és kiszűrhetőek azok a készítmények, amelyek hatástalanok, vagy akár veszélyes mellékhatásokat is kiválthatnak. Mivel pedig génjeink az évek folyamán sem változnak, egy efféle genetikai profil összeállítása nem csak a terhesség időszakában, de jóval azután is hasznos információkkal szolgálhat a kezelőorvosoknak.