Terhesség előtti vizsgálatok: mit ellenőriztessen a leendő édesanya?

A tudatos babavárás nemcsak azt segíti elő, hogy testileg-lelkileg felkészíthessük magunkat a várandósságra – például a megfelelő étrend kialakításával, mozgással, egyéni szükségleteink alapján étrend-kiegészítők szedésével, szakkönyvek olvasásával, stresszkezelési technikák gyakorlásával stb. –, hanem lehetővé teszi a prekoncepcionális, vagyis a terhesség előtti gondozást (tanácsadást, kivizsgálást) is. Segítségével már a fogantatás előtt kiderülhetnek olyan betegségek, amelyek problémák forrásai lehetnek a későbbiekben. A szűrővizsgálatok dzsungelében ugyanakkor nem könnyű eligazodni, ezért az alábbiakban összefoglaljuk a legfontosabb vizsgálatokat.

Gyermekvállalást tervezve érdemes elvégeztetni pár alapvető vizsgálatot. Fotó: Getty Images

Általános vizsgálatok

A tudatos babavárás egyik legfontosabb eleme a terhesség előtti kivizsgálás. Kívánatos lenne, hogy a nők már a tervezett terhesség előtt jelentkezzenek nőgyógyászati vizsgálaton, hiszen olyan betegségek, elváltozások derülhetnek ki, amelyek a teherbeesést, vagy annak zavartalan lefolyását hátrányosan befolyásolhatják. Az esetleges akadályok fogantatás előtt történő felismerése, kezelése nagyban hozzájárulhat a problémamentes terhességhez, szüléshez. A nőgyógyászati vizsgálattal időben kideríthető és jól kezelhető a rosszindulatú méhnyakrák, valamint kideríthetők az egyéb nőgyógyászati betegségek is. A nőgyógyász a fizikai vizsgálatokon túl általában méhnyakrákszűrést (citológia), ultrahangos petefészekszűrést, emlő ultrahangot, illetve szükség esetén HPV-, Chlamydia-szűrést végez.

Fontosak az általános állapotfelmérésre vonatkozó vizsgálatok is, mint például a teljes vérkép és EKG-vizsgálat, amelyek megfelelően tudósítanak a szívműködésről vagy a szénhidrát- és lipid anyagcseréről, a máj, a vesék működéséről, illetve a pajzsmirigy működéséről és a szervezetben jelen lévő gyulladásokról. A szerológiai vizsgálatok része a koleszterinszint és a vércukorszint ellenőrzése. Megnézik a vitaminok és ásványi anyagok szintjén, amelyek különösen fontosak gyermekvállaláskor. Olyan immunrendszeri problémákat is diagnosztizálhatnak, amelyek bizonyos antitestek hiányával hozhatóak összefüggésbe.

Speciális vizsgálatok

Az általános állapotfelmérés után érdemes a speciálisabb nemi vizsgálatokkal folytatni a sort. A terhességgel kapcsolatban ezek szoros átfedést mutatnak a meddőségi protokoll során alkalmazott laborvizsgálatokkal. A cél mindkettőnél az, hogy kiderítsék: a leendő édesanya szervezete alkalmas-e teherbeesésre.

Nem árt tudni, hogy nemi jellegű fertőzések is megakadályozhatják a teherbeesést. A fertőzéseket kutató szűrővizsgálatok közé tartoznak – a fentebb is említett HPV- és Chlamydia-szűrések mellett – a Candida, a genitális herpesz, a HIV, illetve a hüvelygomba vizsgálat, valamint a mycoplasma, ureaplasma, trichonomas szűrése. A mintavétel a méhszáj felszínéről, hüvelyfalról, valamint a nyakcsatorna kezdeti szakaszáról történik.

A komolyabb vizsgálatok közé tartozik a petevezeték átjárhatósági vizsgálata, amely kórházban, klinikán történhet. Ilyenkor folyékony kontrasztanyagot juttatnak a méhüregbe, amely megmutatja a méhüreg alakját, illetve a folyadék a petevezetőkön keresztül kiáramlik a hasüregbe, ezáltal megjeleníti az ultrahanggal nem vizsgálható petevezetőket.

Végezetül a PCOS-vizsgálatot említjük, amely minden nőnek ajánlott, aki gyereket tervez. A policisztás ovárium szindróma ugyanis az egész szervezet működésére kiható állapot, amely akár meddőséget is okozhat. A PCOS-vizsgálat során megnézik az androsztendion és a DHEA-S értékét, amelyekből a petefészek esetleges rendellenes működésére lehet következtetni. A laborvizsgálat része az LH-hormon értékének ellenőrzése is, amelynek emelkedett értéke elégtelen petefészek-működést mutathat. Szintén utánajárnak a pajzsmirigyserkentő TSH-hormonnak is, amelynek mértéke PCOS esetén megemelkedik.