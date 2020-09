HPV-oltás: miért fontos beadatni?

A humán papillómavírusok (HPV) emberi hámsejtek magjában képesek szaporodni. E víruscsalád száznál is több tagját azonosította mára az orvostudomány, és a különböző törzsek más-más egészségügyi problémát válthatnak ki afertőzésnyomán. Egyes típusok szemölcsök (papillómák), így tenyéri-talpi vagy nemi szervi szemölcsök megjelenéséért felelősek, illetve ismertek olyan törzsek is, amelyek potenciálisan rákkeltőek. Közel minden méhnyakrákos megbetegedés például HPV-vírusok miatt alakul ki, de ezen felül egyéb ráktípusok, így szájüregi, más nemi szervi és végbéltájéki daganatok fellépésében is szerepet játszhatnak.

Hogyan segíti a megelőzést a rendszeres méhnyakrákszűrés? Mit jelentenek a leleten közölt eredmények? Részletek itt.

A HPV-fertőzés elsősorban bőr-bőr, illetve nyálkahártya-nyálkahártya kontaktussal terjed, és egyben ez a leggyakoribb nemi úton terjedő fertőzés ma a világon: az emberek hozzávetőleg 80 százaléka átesik rajta. Fontos persze leszögezni, hogy nem minden HPV-fertőzés okoz rákot. Még ha az esetek kis százalékában is azonban, de valóban súlyos következményei lehetnek, ha valakit egy magas kockázatú törzs fertőz meg. A HPV ellen tehát feltétlenül javasolt védekezni, aminek egyik alappillérét a védőoltás jelenti.

Mit érdemes tudni a HPV elleni védőoltásról?

A Magyarországon forgalomban lévő vakcinák a méhnyakrákos megbetegedések többségéért, mintegy 70 százalékáért felelős két HPV-törzzsel szemben nyújtanak védelmet. Ezen felül a legújabb, kilenckomponensű oltóanyag véd további öt rákkeltő törzs, valamint két nemi szervi szemölcsöket okozó törzs ellen is. Mint arra dr. Szandányi Réka bőr- és nemigyógyász, kozmetológus szakorvos rámutatott, ha csak améhnyakrákmegelőzését nézzük, azt lehet mondani, hogy ez utóbbi készítménnyel nagyjából 90 százalékos védettséget lehet elérni. "A nemi szervi szemölcsöket 70-80 százalékban a HPV 6-os típusa okozza, de ugyancsak igen elterjedt a 11-es típus is. Ezek szintén szerepelnek az oltóanyagban" - tette hozzá.

A HPV elleni védőoltás súlyos megbetegedésekkel szemben nyújt védelmet. Fotó: Getty Images

Itthon a hetedik osztályos lányok 2014 októbere óta térítésmentesen kaphatnak HPV elleni védőoltást, amennyiben szüleik ehhez hivatalos nyilatkozatban hozzájárulnak. Az elmúlt két tanévben már a teljesebb körű védelmet kínáló, kilenckomponensű oltóanyagot kapták a diákok. Emellett az idei évben megjelent az a kormányhatározat is, amely lehetővé tenné a hetedik osztályos fiúk térítésmentes oltását, és mint azt az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) korábban a Világgazdasággal közölte, idén ősszel talán el is kezdődhet a program ilyen irányú kiszélesítése, amennyiben rendelkezésre áll majd az ehhez szükséges anyagi forrás. "A fiúk oltását egyrészt a saját védelmük indokolná, hiszen a HPV-hez köthető hámeredetű daganatok, valamint a nemi szervi szemölcsök veszélye őket is éppúgy érinti. Másrészt csak úgy érhető el a kellő szintű nyájimmunitás, ha mindkét nemet oltjuk. Orvosi szempontból tehát mindenképpen üdvös lenne elkezdeni oltani a fiúkat is, csakhogy a kérdés ennél összetettebb, hiszen pénzügyi és egészségpolitikai vetülete is van" - mutatott rá dr. Szandányi Réka.

Kell-e tartani a HPV-oltástól?

Az Emmi által közzétett adatok szerint évről évre egyre több lányos szülő járul hozzá gyermeke beoltásához. A 2019-2020-as tanévben az oltásra jogosult 49 és félezer hetedikes lány 84,2 százaléka kapott védőoltást, így is azonban közel nyolcezer szülő visszautasította a lehetőséget. A szakember szerint ennek hátterében jelentős részben ugyanaz a tényező áll, mint amivel a bőr- és nemigyógyászok rendszeresen szembesülnek munkájuk során a rendelőkben: az ismerethiány.

"Általában véve a nemi úton terjedő fertőzésekkel kapcsolatban, és így a HPV kapcsán is nagyon kevés információ áll a gyerekek és a szülők rendelkezésére. Sőt, azt kell, hogy mondjam, hogy a pedagógusok, illetve néhány esetben még a háziorvosok sem feltétlenül elég tájékozottak a témában. Jóformán tehát azt sem tudják az emberek, mi ellen kellene védekezniük" - hívta fel a figyelmet. "Fontos lenne, hogy akár a gyerekek is, de a szülők mindenképpen megfelelő tájékoztatást kapjanak a témában. Mi az a HPV-fertőzés? Milyen tünetei lehetnek? Hogyan lehet ellene védekezni? Hosszú távon csak az lehet a megoldás, ha az emberek tájékozottabban tudnak dönteni, hiszen így nagyobb az esélye, hogy végül jól is döntenek" - tette hozzá.

Ami az esetleges félelmeket illeti, "az Egészségügyi Világszervezet (WHO) hivatalos álláspontja szerint a HPV elleni védőoltás a rendkívül biztonságos védőoltások közé tartozik. Gyakorlati szempontból ez azt jelenti, hogy nem okozhat semmilyen komoly megbetegedést" - szögezte le a szakorvos. Kitért rá, az oltóanyag nem tartalmaz sem aktív, sem elölt vírust, de még annak örökítőanyagát sem, így még elméleti szinten sincs arra esély, hogy fertőzést váltson ki. Az oltást izomba adják, a helyén pedig átmeneti fájdalom, bőrpír és duzzanat jelentkezhet. Ezen túlmenően ugyanakkor más számottevő kockázatot nemigen hordoz magában. Valójában semmi sem indokolja tehát, hogy csupán félelemből visszautasítsuk az egyébként súlyos egészségügyi problémáktól védő vakcinát.

Az oltásellenes mozgalmak érvelési rendszerének egyik leggyakoribb eszköze, hogy különféle idegrendszeri betegségekkel igyekeznek kapcsolatba hozni a HPV-oltást. Dr. Szandányi Réka hangsúlyozta azonban, hogy több millió ember beoltása után és hosszú évek óta folyó biztonsági vizsgálatok révén sem született eddig bármiféle bizonyíték, ami igazolná az ok-okozati összefüggést a HPV elleni vakcinák alkalmazása és a neurológiai kórképek kialakulása között.

Idősebb életkorban is hasznos a vakcina

Elsősorban még a szexuális élet megkezdése előtt javasolt elvégezni a vakcinációt, így ugyanis a beoltott gyerekek kellő védettség birtokába kerülnek, mire érdemben felmerülhet náluk a HPV-fertőzés kockázata. Ugyanakkor az oltóanyag későbbi életkorban beadva is képes csökkenteni a HPV-hez köthető daganatos megbetegedések és nemi szervi szemölcsök kialakulásának kockázatát. Mivel a térítésmentes oltási program csupán 2014-ben indult el Magyarországon, illetve a kilenckomponensű védőoltást 2018 óta kapják meg a hetedikes lányok, így az idősebb korosztályokban és általában véve a fiúknál, férfiaknál is értelemszerűen magas arányt képviselnek azok, akik nem rendelkeznek a jelenleg elérhető teljes immunvédettséggel. Ugyan azimmunrendszerhatékonysága a kor előrehaladtával némiképp csökken, a témában lefolytatott tudományos vizsgálatok eredményei szerint azonban 40 éves korig egészen biztosan érdemes pótolni a HPV-oltást a fertőzések megelőzése céljából mindkét nem esetében.

A hetedik osztályos diákok számára persze nem javasolt halogatni az oltást, már csak azért sem, mert később az csak önköltségen vásárolható meg. A 9-14 éves korosztályban - megfelelő időzítés mellett - két dózisban kapják meg a fiatalok az oltási sorozatot, idősebbeknél viszont három adagot kell beadni a kellő immunitás biztosításához. Márpedig a kilenckomponensű oltóanyag egyetlen dózisa is több tízezer forintba kerül. Ezt az összeget is ugyanakkor célszerű annak tükrében szemlélni, hogy a vakcina milyen súlyos egészségügyi problémáktól óvhatja meg az érintetteket. Egyrészt a már említett daganatos megbetegedésektől, másrészt nemi szervi szemölcsöktől, amelyekről a téma kapcsán általában kevesebb szó esik, holott szintén komolyan ronthatják az életminőséget. "Gondoljunk csak bele: egy ilyenszemölcsnemcsak esztétikailag zavaró, hanem a beteg nemi életét is tönkre teheti. A fertőzés tudatában a legtöbben ugyanis egyáltalán nem élnek szexuális életet, hiszen féltik a partnerüket. Csakhogy előfordul, hogy egy-egy makacs fertőzés kezelése évekig is eltart, ráadásul maga az orvosi kezelés, az újra és újra visszatérő szemölcsök eltávolítása sem éppen kellemes élmény. Hosszú távon ez egy igen nagy teher a betegek számára" - fogalmazott dr. Szandányi Réka.

Mint arra a szakorvos rámutatott, az oltásnak nem előfeltétele a negatív HPV-szűrési eredmény sem. Sőt, a nőgyógyászok egy része kezdődő méhnyakrák esetén is javasolja a védőoltás beadását. Tudományos konszenzus egyelőre nem jött még létre abban a kérdésben, hogy a vakcinától várható-e, és ha igen, milyen mértékű terápiás hatás várható már zajló fertőzés esetén. Kijelenthető azonban, hogy semmiképpen sem hiba, ha a betegek ezt a lehetőséget is megragadják a gyógyulásra.