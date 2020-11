A prosztata leggyakoribb betegségei

A dülmirigynek is hívott prosztata a belső férfi nemi szervek közé tartozik. A húgyhólyag alapja és a medencefenéki izomzat között helyezkedik el, egy rövid szakaszon körülöleli a húgycsövet. Igen fontos szerepe van a megtermékenyítésben: az általa termelt anyag, a prosztataváladék az ondó részét képezi, a benne lévő glükóz energiát szolgáltat a spermiumok mozgásához. Férfiak körében a húgy- ivarrendszer problémái közül a prosztatagondok a leggyakoribbak. Ezek közül is három betegséget érdemes kiemelni, amelyek a legtöbbször okoznak problémát a férfiaknak.

Prosztatagyulladás

Prosztatagyulladás bármilyen életkorban előfordulhat, egyaránt lehet akut és krónikus is. Az akut gyulladás esetén a panaszok viszonylag rövid idő alatt jelentkeznek és erősödnek fel. A gyulladás jellegzetes tünetei mellett (láz, fáradtság) gyakori vizelési inger is jelentkezhet, ám a vizelet csak lassan és akadozva ürül, sokszor csupán néhány csepp távozik. Ilyenkor a vizeletürítést kellemetlen, fájdalmas érzés kíséri, illetve sok esetben vér vagy genny jelenik meg a vizeletben.

Míg az akut formája a fiatalabb korosztálynál is jelentkezhet, a krónikus prosztatagyulladás többnyire az idősebbek betegsége. Tünetei rendszerint enyhébbek, de jóval hosszabb ideig okoznak kellemetlenségeket. A vizeletürítés ez esetben is fájdalmas és nehézkes lehet, gyakran jelentkezik deréktáji fájdalom, illetve libidócsökkenés,potenciazavarszintén szerepelhet a tünetek között.

Beszélhetünk bakteriális prosztatagyulladásról, amelyet valamilyen baktériumfertőzés okoz és nem bakteriális prosztatagyulladásról is, amelynek eredete ismeretlen. A nem bakteriális eredetű idült prosztatitiszt az orvosi szakirodalom krónikus kismedenceifájdalomszindrómának, angol elnevezésének (Chronic Pelvic Pain Syndrome) kezdőbetűiből rövidítve CPPS-nek is nevezi. Kezelése egy hosszas folyamat, amely a pácienstől is sok türelmet igényel.

Jóindulatú prosztatamegnagyobbodás

Sok férfinál a prosztata mérete a korral megnövekszik, hogyha ez a folyamat nem köthető valamilyen kóros elváltozáshoz - például fertőzésekhez, vagy daganathoz - akkor jóindulatú prosztatamegnagyobbodásról beszélhetünk. Mivel a prosztata az eredeti méretének akár a többszörösére is növekedhet, összenyomhatja, illetve szűkítheti a húgycső átmérőjét. Emiatt az előző betegséghez hasonlóan a vizelési problémák az egyik leggyakoribb tünetei. A betegnek gyakran éjszaka is fel kell kelnie, hogy kimenjen a mosdóba, a vizelet pedig lassan, csípő, fájó érzés kíséretében ürül csak.

A 45 év feletti férfiaknak legalább háromévente javasolt résztvenni egy prosztataszűrésen.

Fotó: Getty Images

Enyhe tünetek esetén különböző növényi kivonatokkal (például tökmag és csalángyökér-kivonat) enyhítik a panaszokat, de többféle gyógyszercsoportot is használnak a panaszok kezelésére - a leggyakoribbak ezek közül az úgynevezett alfa-receptor blokkolók. Amennyiben a gyógyszeres kezelés sem hatékony, műtétre lehet szükség. Ha a vizelet teljesen elakad, mindenképpen ilyen beavatkozás indokolt.

Prosztatarák

Fontos tudni, hogy a fent leírt tüneteket a jóindulatú prosztatamegnagyobbodáson és a gyulladáson kívül más, sokkal súlyosabb betegségek is kiválthatják. Például a prosztatarák, amely a férfiak körében a harmadik leggyakoribb rosszindulatú, daganatos megbetegedés, csupán a tüdőrák és a vastagbélrák előzi meg a sorban. Elsősorban a 60 év felettieknél alakulhat ki ez a daganattípus, a felismerését pedig nagyban nehezíti, hogy nagyon sokáig semmilyen komolyabb tünet nem árulkodik róla, illetve többnyire a fenti betegségekhez hasonló panaszok jelentkezhetnek. Időben diagnosztizálva még nagy arányban gyógyítható műtéti úton, minél később veszik azonban észre, annál rosszabbak a beteg gyógyulási esélyei.

A prosztatarák az urológiai vizsgálat során már tapintással is azonosítható, ezért igen fontos, hogy a 45. életévüket betöltött férfiak rendszeresen, legalább háromévenként megjelenjenek prosztataszűrésen. Hogy jó vagy rosszindulatú folyamat zajlik a szervezetben, a fizikális vizsgálaton túl a vérből végzett PSA-szint mérés is segíthet eldönteni. A PSA (vagyis prosztata-specifikus antigén) a prosztata hámsejtjei által termelt fehérje, melynek megemelkedett szintje a szerv betegségére utalhat. Nemcsak a daganatot, de a gyulladást és megnagyobbodást is jelezheti az emelkedett PSA-szint, 45 éves kor felett ezért javasolt évente legalább egyszer elvégeztetni a laboratóriumi vizsgálatát.