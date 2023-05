Mitől vannak "kolbászujjai" III. Károly királynak?

Lehet, hogy nem pont az ujjak jutnak azonnal eszünkbe, ha a nemrég királlyá koronázott III. Károly királyra gondolunk, de meglepő módon II. Erzsébet királynő fiának az ujjai keltettek feltűnést az elmúlt hónapokban.

III. Károly ujjait elnézegetve sokan találgatják, hogy mi lehet a baj (Foto: Gettyimages)

A 74 éves király ujjaival kapcsolatos találgatások azonban nem újkeletűek. Először akkor kezdtek beszélni Károly ujjairól, amikor 2021-ben egy programon sört csapolt, majd jóízűen elfogyasztja azt. A pillanatot megörökítő kép alá az egyik felhasználó ezt írta:

“Eddig soha nem vettem észre Károly herceg kezeit a képen, de nézzétek az ujjait! Ugye jól van? Annyira fel vannak dagadva az ujjai.”

A jelenlegi király a múltban még viccelődött is az ujjaival, egy levélben úgy hivatkozott a testrészeire, hogy “kolbászujjai” vannak. Erről Howard Hodgson számolt be aki a Charles, The Man Who Will Be King című életrajzi könyvet írta III. Károlyról.

2021 óta jó néhány év telt el, de a “Károly ujjai” és “Károly kezei” kifejezés nagyon keresett lett az Egyesült Királyságban.

Szerinted is duzzadtak III. Károly ujjai (Foto: Gettyimages)

De vajon tényleg beteg a király? Mi lehet az oka az ujjai duzzadásának?

III. Károly király ujjainak duzzadása sok mindennek a következményei lehetnek - az átmeneti folyadékvisszatartástól, a hirtelen hőmérsékletváltozástól az ízületi gyulladásig, de a “kolbász” ujjak utalhatnak magas sótartalmú étrendre is.

Mi az az ízületi gyulladás?

Az ízületi gyulladás olyan betegség, amely az ízületek szöveteit érinti. A krónikus gyulladásos betegség az ízületi nyálkahártya megduzzadását, fájdalmat, merevséget és funkcióvesztést okoz.

Az ízületi gyulladás (arthritis) váratlanul és bármelyik ízületen jelentkezhet. Kialakulásának sokféle oka lehet, amit az orvosnak kell tisztáznia - a betegség mértéke akár az ízület elhalásáig vagy merevségéig is terjedhet.

Izületi gyulladás keserítheti meg a Britek új királyának életét? (Foto: Gettyimages)

Leggyakoribb formája a lassan kialakuló (idült vagy krónikus) rheumatoid arthritis, amelynél az ízületeket maga az immunrendszer támadja meg és teszi tönkre.

Ezzel szemben a heveny (akut) ízületi gyulladás hirtelen lép fel, és inkább fertőzés következménye. Ez igen veszélyes lehet, és akár vérmérgezéshez is vezethet.

Az NHS szerint az egyéb tünetek közé tartozik a meleg vörös színű bőr az érintett ízület felett, valamint a gyengeség és az izomsorvadás. Az ízületi gyulladásra nincs gyógymód, bár a gyógyszeres kezelés és a fizioterápia segíthet a tünetek enyhítésében.

Bár a királyi palota nem erősítette meg, hogy III. Károly király valamilyen ízületi gyulladásban szenved, de a rajongók észrevették, hogy Károly kezei különösen feldagadnak, amikor külföldre utazik, ahol melegebb az éghajlat.

