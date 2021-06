Kiújulhat-e a körömgomba?

A körömgomba fajtái

Három gyakori típust különböztetünk meg egymástól: a legsűrűbben előforduló a dermatofita (fonalas) gomba - ez okozza a fertőzések mintegy 90 százalékát -, a második leggyakoribb a sarjadzó, valamint meg kell említenünk még a fertőző penészgombát is.

Akörömgombakönnyen kiújulhat

A körömgomba külső jelei

Mivel afertőzésgyorsan, de fokozatosan alakul ki, kezdetben még csak a köröm elvékonyodásával hívhatja fel magára a figyelmet. Ahogy a betegség halad előre, a köröm elszíneződik - fehér, fekete, sárga vagy zöld színű is lehet -, majd idővel elkezd morzsálódni. Először apró darabok hullhatnak le belőle, de megfelelő kezelés híján akár az egész felület leeshet. A gombát kísérheti gyulladás, valamint a körmöt körülvevő bőr hámlása és hólyagosodása is.

A körömgomba kialakulásának okai

A körömgomba gyakran egy hosszabb antibiotikumkúra után üti fel a fejét, amikor immunrendszerünk legyengült állapotban van. Sűrűn megjelennek különböző fizikai sérülésekből kiindulva is, például amikor véletlenül belerúgunk valamibe, és károsodik a bőrünk hámrétege. Mivel a gombák szeretik a nedves, meleg helyeket, lábunkon sokszor fokozott izzadás hatására kezdnek el szaporodni.

Nagyszerű táptalajt biztosítanak nekik az olyan közösségi helyek is, mint az öltözők, szaunák és strandok. Ezek a gombáknak igazi Kánaánt jelentenek. A kialakuló tüneteket tovább súlyosbíthatja még a lábujjak deformálódása - például helytelen cipőviselési szokások következtében - erős dohányzás, azelhízásés a gyakori alkoholfogyasztás is.

Kezelési lehetőségek

Amennyiben a fertőzés még nem kiterjedt, elegendő lehet a helyi kezelés is krém, ecsetelő vagy körömlakk formájában. Ha viszont már a körömágy is érintett, akkor gyógyszeres kúrára is szükség lehet. Legyünk türelmesek, egy ilyen kúra akár több hónapig, vagy szélsőséges esetben akár másfél évig is elhúzódhat. Választhatunk lézeres kezelést is, amely a gombák hő- és fényérzékenységén alapul.

Könnyű visszafertőződni

Mivel a gombák külső környezetben akár éveket is képesek eltölteni, a visszafertőződés nem csak, hogy reális lehetőség, de kifejezetten nagy százalékban meg is történik. A körömgomba ráadásul nemcsak visszafertőz, hanem új áldozatokat is szed, így a környezetünkben lévő emberekre - családtagokra, munkatársakra, edzőtársakra stb. - is veszélyt jelenthet.

A körmök színe, struktúrája és formája alapján bizonyos következtetések is levonhatóak arról, hogy ki milyen egészségi állapotban van. Az elváltozások szív-, máj- és tüdőbetegségekre utalhatnak, de sokszor pofonegyszerű, triviális dolgok miatt keletkezik például fehér folt a körmünkön. Nézzük, miről árulkodik a körmünk?

Személyes higiénia

Lehetőség szerint kerüljük a meleg, párás helyeket. Tisztálkodás után mindig alaposan törölközzünk meg, figyeljünk fokozottan az ujjak közötti kis hajlatokra is. Válasszunk szellős lábbelit, és ne járjunk folyamatosan ugyanabban a cipőben, hogy legyen idejük mindig kiszáradni. Figyeljünk rá, hogy pamutból készült zoknit viseljünk, amelybe ha mégis beizzad a lábunk, cseréljük le azonnal egy szárazra. Antibakteriális hintőpor használatával az izzadást akár teljesen elkerülhetjük, de nem árt cipőnket is időnként fertőtlenítőszerrel befújni.

Nincs osztozkodás!

Az irigységhez nem, a személyes higiéniához viszont nagyon is sok köze van annak, ha személyes tárgyainkon nem osztozkodunk. Ehhez ragaszkodjunk! Legyen saját papucsunk, törölközőnk, manikűrkészletünk, amelyet ha valaki ennek ellenére mégis használ, akkor utána gondosan fertőtlenítsük.

Forduljunk gyógypedikűröshöz!

Megelőzésképpen nem árt a szakmai segítség. Évente legalább kétszer ajánlott gyógypedikűröshöz fordulni, hogy segítsen a megfelelő lábápolásban. A benőtt köröm, a bőrkeményedés, a vízhólyagok és a tyúkszemek mind nagyszerű táptalajt biztosíthatnak a körömgombák szaporodásához.

Strandok, uszodák, szaunák

Ezeken a helyeken fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy ne kapjuk el vagy ne fertőződjünk vissza körömgombával. Az egyik legfontosabb eszköz erre a tisztálkodás: úszás vagy szaunázás után mindig azonnal zuhanyozzunk le. Saját papucs használata kötelező, mezítláb sehol se mászkáljunk! Bújjunk mindig száraz ruhába és lábbelibe, a cél, hogy a lehető legkevesebb ideig tartózkodjunk nedves öltözékben.

Fertőtlenítsünk!

Gombás fertőzések után nem cserélhetünk le mindent a környezetünkben, ami viszont marad, azt alaposan le kell fertőtleníteni. Ilyen eszközök például a dekorkozmetikai termékek, ollók, reszelők, kefék. Ha fennáll a lehetőség, hogy egy körömlakkot már a fertőzés idején is használtunk, akkor váljunk meg tőle, ugyanis jó eséllyel az ecsettel az üvegbe is bejuthatott a gomba, amelyet egy újabb lakkozással ismét a körmünkre kenhetünk. A lábbelik kifertőtlenítése elengedhetetlen, a ruhákat pedig - zoknikat, kesztyűket, stb. - legjobb, ha kifűzzük. Fontos, hogy mindig vegyük nagyon komolyan a körömgombát, hiszen a fertőzött területek már önmagukban is veszélyesek ránk nézve, ezen túl pedig kapujává válhatnak más súlyos fertőzéseknek is.