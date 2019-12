Hogyan lesz a megfázásból tüdőgyulladás?

Megfázásból tüdőgyulladás

A megfázásos, influenzás időszakban a tüdőgyulladásos megbetegedések száma is növekszik, ilyenkor általában vírusfertőzések szövődményeként, felülfertőzés következtében alakulhat ki a betegség. A légúti vírusok ugyanis károsíthatják a hörgők nyálkahártyáját, ronthatják a légutak védekezőképességét, így a különféle baktériumok sokkal könnyebben megbetegíthetik a tüdőt.

A leggyakoribb náthavírusok Évente 3-4 alkalommal is átesünk a megfázás okozta kellemetlenségeken, különösen az őszi és a téli hónapokban gyakori ez. Azzal azonban már csak kevesen vannak tisztában, hogy minek köszönhetőek a napokig kínzó panaszok. Kattintson a részletekért!

Ráadásul bizonyos külső tényezők még meg is könnyíthetik atüdőgyulladáskialakulását. A túlhajszolt életvitel, a kialvatlanság, a mozgásszegény életmód - közvetetten - a betegség okai is lehetnek, hiszen egy legyengülimmunrendszerkönnyen megadja magát a fertőzésnek, ráadásul a gyógyulás is nehezebben megy majd.

A betegség elsősorban időseknél, krónikus betegeknél, rossz körülmények között élő csecsemőknél, kisgyerekeknél, továbbá immunrendszeri betegeknél alakul ki, de bizonyos esetben fiatal, egészséges emberek is megbetegedhetnek.

A tüdőgyulladás tünetei

A tüdőgyulladásnak nincsenek jellegzetes, kizárólag e betegségre jellemző tünetei, hiszen a magas láz, a köhögés, a mellkasi fájdalom, az elesettség és a fáradékonyság akár influenzára is utalhat. A diagnózis felállításához éppen ezért vagy röntgenvizsgálatra vagy bakteriológiai vizsgálatra lesz szükség.

A megfázás súlyos szövődményeket, akár tüdőgyulladást is okozhat. Fotó: iStock

A tüdőgyulladás kezelése

Mivel a tüdőgyulladás lehet vírusos vagy bakteriális eredetű, a kezelést is az adott típushoz kell igazítani. A bakteriális eredetű tüdőgyulladásokat antibiotikumokkal kezelik és gyakran előfordul, hogy széles spektrumú vagy egyszerre kétféle antibiotikum adására kényszerül a kezelőorvos, mivel nem feltétlenül tudja, legfeljebb csak sejtheti, hogy pontosan milyen típusú kórokozó okozhatta a beteg tüdőgyulladását.

A vírusok által okozott tüdőgyulladásokra nem hatnak az antibiotikumok, viszont a vírusfertőzések talaján kialakuló bakteriális felülfertőzések kezelésére, illetve ennek megelőzése céljából antibiotikum adására is szükség lehet. A vírusos tüdőgyulladás többnyire magától gyógyul, de akár antivirális kezelést is felírhat az orvos. A lázcsillapítás és a rendszeres folyadékpótlás minden esetben elengedhetetlen.

A tüdőgyulladás gyógyulási esélyei

A tüdőgyulladás súlyossága az enyhétől az életet veszélyeztető állapotig változhat. Ép immunrendszer és társuló tüdőbetegség hiánya esetén a prognózis jó, a betegek általában két hét alatt teljesen meggyógyulnak. A kórházakban, klinikákon kapott tüdőgyulladás azonban különösen veszélyes lehet, mivel ezeken a helyeken fordulnak meg a legsúlyosabb betegek, és nagyobb az esélye annak, hogy a kórokozó sokféle antibiotikummal szemben rezisztensé vált már.