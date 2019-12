A leggyakoribb náthavírusok

Meghűlés, megfázás, nátha - hiába a többféle elnevezés, mind ugyanazt a problémát takarja, mégpedig a felső légutak vírusos megbetegedését. Érdekesség azonban, hogy a nagyjából azonos tünetekért nem egyetlen fajta kórokozó, hanem több száz lehet felelős. Voltaképpen ez a magyarázata, hogy miért nem létezik nátha ellen védőoltás, és hogy miért nem lehet védettséget szerezni azáltal, hogy átesünk a betegségen.

A kellemetlen náthás tüneteket számos vírus előidézheti

A megfázás kifejezés abból a szempontból beszédes, hogy ugyan nem közvetlenül a hideg okozza a panaszokat, mégis közrejátszik a légutak megfertőződésében. Leggyakrabban például rhinovírus áll a nátha mögött, pontosabban a száznál is több szerotípusának valamelyike. Ezek a vírusok 33 fokos hőmérséklet mellett szaporodnak a leggyorsabban, ezzel szemben a védekezésért felelős fehérvérsejtek 37 fok alatt kevésbé képesek hatékonyan felvenni a harcot a behatolókkal szemben. Érthető tehát, hogy a folyamatos orrlégzés által hűtött környezet miért annyira vonzó a vírusok számára.

A rhinovírus mellett a másik igen gyakori bűnös a respiratórikus szincicális vírus, közismertebb rövidítéssel az RSV. Fontos megemlíteni, hogy ez a leggyakoribb közönséges légúti kórokozó gyermekek esetében, koraszülött csecsemőknél és bizonyos tüdőbetegségekben vagy veleszületett jelentős szívrendellenességben szenvedő, 2 év alatti kisgyerekeknél könnyen kórházi kezelést igénylő tüdőgyulladást válthat ki. Szerencsére az RSV ellen már van védőoltás, amelyre a veszélyeztetett csoportba tartozó gyermekek jogosultak is. A vakcina rövid távú, nagyjából egy hónapig tartó védettséget nyújt, emiatt a náthaszezon során többször is be kell adatni.

Bármely vírusról legyen is ugyanakkor szó, a hangsúly kivétel nélkül a betegség megelőzésén van. Ebben kifejezetten lényeges szerepet játszik az általános higiénia betartása, kiemelten a rendszeres kézmosás. Ugyanilyen fontos, hogy aki már elkapta a fertőzést, ne menjen közösségbe, célszerű tehát ilyenkor az iskolát vagy a munkahelyet is kerülni, és inkább otthon maradni. Immunrendszerünket erősíthetjük kiegyensúlyozott táplálkozással és vitaminpótlással, kellően pihentető alvással, valamint rendszeres testmozgással is. A hideg ellen pedig a réteges, az időjáráshoz illő ruházat nyújt hasznos védelmet.