"Tényeken Alapuló Természet"

Először is fontos tudni, hogy a különböző étrend-kiegészítők száma ugyan tényleg szinte végtelen, de mindegyik kizárólag ugyanazokat a legálisan engedélyezett hatóanyagokat tartalmazhatja - legfeljebb más és más logika szerint összeállítva.

A "válogatás" során gyakran ellentétbe kerülnek a természetgyógyászat és az orvostudomány szempontjai, mintha a kettő kizárná egymást. A SynergoLAB-nál azonban azt mondták: igenis léteznek olyan évezredek óta bizonyító, természetes alapú összetevők, amelyek hatásosságát klinikai vizsgálatok során is megnyugtatóan bizonyították. Ezt fejezi ki a "Tényeken Alapuló Természet" szlogenjük, és ezt szem előtt tartva alkották meg prémiumminőségű étrend-kiegészítőiket.

Sok jóból valami még jobbat!

Szerencsére a természet adta hatóanyagok közt is jócskán akad, amelynek hatékonyságát a szakirodalom is alátámasztja, a kérdés tehát már csak az, melyik kerüljön egy adott termékbe? A SynergoLAB álláspontja az, hogy lehetőleg az összes! Mégpedig azért, mert a különböző kór- és hiányállapotok mögött szinte sosem egyetlen tényező áll, ezért a megoldásnak is kellőképpen komplexnek kell lennie.

Ennek jegyében hazai szakembereik a tudományos igénnyel kiválogatott, minőségi, természetes hatóanyagokból a legtöbb olyat felhasználták termékeikben, melyek egymás jótékony hatásait erősítve, szinergiát előidézve (és igen, innen a név) járulhatnak hozzá az emberi szervezet normál működésének támogatásához.

Egyedi válasz a legkülönfélébb problémákra

A SynergoLAB innovatív szemléletének újabb eleme, hogy a készítményeik hatóanyag-tartalma mellett azok optimális felszívódására is nagy figyelmet fordítottak. Ennek jegyében Magyarországon elsőként alkalmaznak olyan újszerű összetevőket, melyek szignifikánsan javítják a beépülési mutatókat, méghozzá éppen ott, ahol arra szükség van.

Ma már talán senki sem vitatja, hogy annak, aki a felgyorsult életvitel és a minket érő negatív környezeti hatások közepette is kiegyensúlyozott életmódra és táplálkozásra törekszik, jóformán nélkülözhetetlen szövetségesei a minőségi étrend-kiegészítők. A SynergoLAB innovatív megközelítésével ezt kínálja többek közt a szív- és érrendszer, a csontok és ízületek, a prosztata vagy épp az immunrendszer egészének normál működését támogató, komplex termékeivel.