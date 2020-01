WHO: nagy a veszély

A WHO korábban azt írta, hogy a veszély nagyon magas Kínában, magas regionális szinten és mérsékelt nemzetközi szinten. Most azonban jelezték, hogy fogalmazási hiba történt, hiszen valójában nemzetközi szinten is magas a kockázat.

A repülőgépek fertőtlenítésével védekeznek a koronavírus ellen.

Fotó: MTI/EPA/Rungrodzs Jongrit

Egyelőre nincs globális vészhelyzet

A helyesbítés ellenére egyébként a WHO továbbra sem minősítette nemzetközi mértékű egészségügyi vészhelyzetnek a járványt. "Kínában szükséghelyzet van, de ez még nem jelent világméretű egészségügyi válsághelyzetet" - közölte a szervezet sürgősségi bizottságának ülése után Tedros Adhanom Ghebreyesus, a WHO főigazgatója.

Tudja, hogyan mutatható ki az új koronavírus? A válaszért olvassa el korábbi cikkünket!

A WHO meghatározása szerint a globális vészhelyzet olyan rendkívüli esemény, amely összehangolt nemzetközi reagálást igényel. Korábban az amerikai kontinensen fertőző Zika-vírus, a sertéspestis és a járványos gyermekbénulás idején hirdettek ki nemzetközi vészhelyzetet.

Halálos áldozatot jelentettek Pekingből is

Pekingből hétfőn jelentették a koronavírus okozta járvány első halálos áldozatát. Az ötvenéves áldozat január 8-án tért vissza a fővárosba afertőzésgócpontjának számító Vuhanból, és január 22-én diagnosztizálták nála a betegséget. A vírus Peking mellett többek között Sanghajban, az Egyesült Államokban, Thaiföldön, Dél-Koreában, Japánban, Ausztráliában, Srí Lankán, Franciaországban és Kanadában is megjelent.

A napokban a pekingi és a sanghaji városvezetés arra szólította fel a lakosságot, hogy amennyiben a közelmúltban jártak a vírus által legsúlyosabban érintett területeken - vagyis Vuhanban vagy környékén -, akkor 14 napon át ne hagyják el otthonukat. A nemzeti egészségügyi bizottság szerint ugyanis a vírus lappangási ideje akár 14 nap is lehet. Várhatóan február elsejére lesz kész a 11 millió lakosú Vuhanban előre gyártott elemekből egy ideiglenes kórház, amely 700-1000 beteget tud majd ellátni.