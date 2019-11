Visszatérhet a járványos gyermekbénulás

"Hét gyermekbénulás-mentes év után sajnálatos módon nehéz helyzettel találtuk szemben magunkat" - mondta Silvia Lutucuta egészségügy-miniszter, aki egy új oltási kampányt indított el az egyik luandai peremkerületben. "Az ország 18 tartománya közül tízből összesen 44 esetet jelentettek" - tette hozzá a miniszter.

Újra terjed az elfeledett kór. Fotó: iStock

Ezért terjed a vírus

A "vad" - vagyis természetes úton terjedő - poliovírus különböző változatai visszafordíthatatlan bénulást, akár halált is okoznak. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint a három vírustörzs közül kettőt sikerült gyökeresen kiirtani világszerte. A poliovírus nem vad, oltóanyagból kiszabadult formái viszont tovább terjednek Afrika és Ázsia több régiójában. A WHO szerint a rendkívül gyenge immunrendszerrel rendelkező népességek körében az oltóanyagból kiszabadult vírustörzs tovább terjedhet, és addig mutálódhat, amíg bénulást nem idéz elő.

Oltási kampány indul

Magyarországon jelenleg 12 életkorhoz kötött kötelező védőoltást kell beadatni a gyerekeknek, köztük ajárványos gyermekbénuláselleni vakcinát is megkapják. A betegségről itt olvashat bővebben!

Az egészségügyi miniszter szerint feltétlenül szükséges, hogy a teljes lakosság megkapja a védőoltást. Ezért a tervek szerint a következő két hétben minden gyermek megkapja a három adag, szájon át adható vakcinát. Ez kell ugyanis ahhoz, hogy megteremtsék a védettséget és kézben tartsák a járványt. Az oltási kampány során várhatóan 2,5 millió kisgyermek kapja meg a vakcinát.

Az amerikai Betegmegelőzési Központ (CDC) minden Angolába utazónak azt javasolja, hogy utazás előtt oltassák be magukat a poliovírus ellen.