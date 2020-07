WHO: Kína jól kezeli a bubópestis-helyzetet

Bubópestis és lépfene a metróban Egy nemrég megjelent kutatás eredményei szerint a New York-i metróban nemcsak több tízezer ember utazik naponta, hanem néhány a világ legsúlyosabb járványaiért felelős kórokozókból is. Van mitől félni? Kattintson korábbi cikkünkért.

Nem jelent magas kockázatot a bubópestis megjelenése Kínában, és a hatóságok jól kezelik a helyzetet - mondta Margaret Harris, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szóvivője kedden Genfben. Harris hozzátette: folyamatosan figyelemmel követik az eseményeket, együttműködve a kínai és a mongol hatóságokkal is. Mint arról már a HáziPatika.com-on is beszámoltunk, az észak-kínai Belső-Mongólia Autonóm Területen található Bajannurban óvintézkedéseket vezettek be, miután a hétvégén egy helyi kórházban bubópestis-fertőzöttet azonosítottak. A szomszédos Mongóliában a múlt héten két bubópestises esetről számoltak be. A mongol egészségügyi minisztérium szerint a fertőzéseket feltehetően mormotahús fogyasztása okozta.

A WHO szerint a kínai hatóságok jól kezelik a bubópestis-helyzetet. Fotó: illusztráció, Getty Images

Tizenegy áldozata volt 9 év alatt

A kínai belföldi turizmus népszerű célpontjának számító Belső-Mongólia tavaly novemberben két bubópestises és két tüdőpestises fertőzöttről számolt be. A South China Morning Post című hongkongi lap információ szerint 2009 és 2018 között 26 pestises beteget regisztráltak Kínában, közülük tizenegyen haltak bele a fertőzésbe.

A bubópestist bakteriálisfertőzésokozza, és a kórokozót főleg rágcsálókon élő bolhák terjesztik. A betegség orvosi segítség nélkül 24 órán belül halálos lehet. A nagyon fertőző és sok esetben végzetes megbetegedést a középkorban fekete halálként ismerték. A bubópestis nem ismeretlen Kínában, de az elmúlt években egyre ritkábban fordult elő.