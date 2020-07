WHO: a koronavírus-válság egyre rosszabb lesz

A koronavírus jelentette veszély azokban az országokban sem hárult el, amelyek sikeresen megküzdöttek az első hullámmal. Ha az országok túl gyorsan enyhítenek és a lakosság nem tartja be a szükséges előírásokat, a járvány okozta krízis tovább fog súlyosbodni - idézi az Egészségügyi Világszervezetet (WHO) a Reuters.

Az új megbetegedések felét két országban diagnosztizálják

"Túl sok ország halad rossz irányba, ami miatt a vírus továbbra is az első számú közellenség marad" - hangsúlyozta a WHO főigazgatója, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Szerinte ha az országok nem követik az előírt intézkedéseket, a járvány egyre rosszabb és rosszabb lesz. Kiemelte azt is, hogy az iskolák nyitását nem szabad politikai témává silányítani, az intézményeket a betegszám lecsökkenésével lehet biztonsággal újranyitni.

A járvány okozta veszély még nem hárult el. Fotó: Getty Images

A friss adatok szerint a fertőzöttek száma világszerte átlépte a 13 milliót, a halálozások száma pedig közelít a 600 ezerhez. A főigazgató hangsúlyozta: a múlt vasárnap mért 230 ezer új megbetegedés 80 százaléka 10 országból, a fele pedig csupán a két legfertőzöttebb országból, az USA-ból és Brazíliából származik.

Tedros szerint a WHO még mindig nem kapott hivatalos értesítést arról, hogy az Egyesült Államok kilépne a szervezetből. Ezt néhány hete maga Trump jelentette be, aki kritizálta a WHO lassú reagálását és a Kínával való viszonyát.