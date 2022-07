Több megyében is elfogytak az oltási időpontok

Az újabb járványhullám közeledtének hírére megugrott az emlékeztető oltásra jelentkezők száma, a hvg.hu cikke szerint azonban több megyében sem lehet már online időpontot foglalni júliusra, augusztusra pedig egyáltalán nincsenek időpontok meghirdetve.

Továbbra is kérhető az oltás

A lap szerint Budapesten, illetve Fejér, Pest, Somogy, Vas és Veszprém megyében nem lehet már online időpontot foglalni erre a hónapra. Ez viszont nem jelenti azt, hogy nem is lehet oltakozni. A kormányzati tájékoztató központ a hvg.hu kérdésére azt válaszolta: nem kell feltétlenül időpontot foglalni az oltásra, a kórházi oltópontokon péntekenként 14 és 19 óra között időpontfoglalással és anélkül is oltanak. Emellett az oltás kérhető a háziorvosoktól és a házi gyermekorvosoktól is.

Az oltást továbbra is lehet kérni a kijelölt oltópontokon. Fotó: Getty Images

Magyarországi adatokat legutóbb július 6-án közöltek a hatóságok. Akkor azt írták, hogy 488 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 10-en vannak lélegeztetőgépen. A betegek száma több nyugati országban is emelkedni kezdett, Németországban elhalasztanak egyes műtéteket a koronavírus nyári hulláma miatt.