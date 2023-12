Szamárköhögés-járvány ütötte fel a fejét Horvátországban

Általában borult, párás marad az idő, de fokozatosan javulnak a látási viszonyok. Délen, délkeleten viszont lehetnek szakadozások a felhőzetben. Sokfelé várható eső, zápor, melyet a Dunántúlon északnyugat felől havas eső, havazás vált fel, este a legtöbb helyen csökken a csapadékhajlam. A Dunántúli-középhegységben átmenetileg ónos eső is előfordulhat. Délen és keleten kis eséllyel az ég is megdörrenhet. Estig északnyugaton síkvidéken 5, a magasabban fekvő részeken akár 10 cm-t meghaladó friss hó hullhat. Délutánig délkeleten a déli szelet erős lökések kísérhetik. Másutt az északnyugati, nyugati irányú szél erősödik meg egyre nagyobb területen, az Észak-Dunántúlon, a magasabban fekvő helyeken, illetve záporok környezetében viharos lökések is lehetnek. Az Alpokalján és a Bakonyban hófúvás is kialakulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában +1 és +6 fok között valószínű, de az Alföldön és Baranya térségében +7, +18 közé is felmelegedhet az idő. Késő estére -2 és +10 fok közé hűl le a levegő, a keleti határvidéken lesz a melegebb. Az elmúlt napok kettős fronthatása után szombaton egy hidegfront vonul át a térség felett.