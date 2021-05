Sinopharm-vakcina: megjöttek a legfrissebb teszteredmények

COVID-oltás: minden, amit az időpontfoglalásról tudni kell - kattintson!

A Sinopharm és a pekingi székhelyű China National Biotec Group (CNBG) pekingi intézetének közös fejlesztésű oltóanyaga a teszteredmények szerint 78,1 százalékos hatásossággal nyújt védelmet a COVID-19-cel szemben. A gyártó másik, a CNBG vuhani intézetével közösen fejlesztett, szintén inaktivált vírust tartalmazó vakcinájának hatásossága pedig 72,8 százalékos.

Sipos Renáta asszisztens előkészíti a kínai Sinopharm-vakcinát.

Fotó: MTI/Balázs Attila

Erős immunválaszt vált ki

A koronavírus-vakcinák klinikai tesztjének harmadik fázisában több mint 40 ezer, 18 éven felüli tesztalany vett részt Kínán kívül. A részvevők két dózist kaptak, és a két oltás között 21 napos szünetet tartottak. A véletlenszerűsített teszteket kettős vak előkészítéssel és elosztással, placebóval kontrollált módon végezték.

A beoltottaknál egyébként 14 nappal a második dózis beadását követően mindkét új típusú koronavírus elleni vakcina használata esetében az antitestek magas szintjét mutatták ki. Az eredmények tehát erős immunválaszra utaltak - állapították meg az adatokat ismertető tanulmányban.

A Sinopharm vakcinájával kapcsolatban bejelentették azt is, hogy az Amerikai Orvosi Kamara szaklapja közölte a kínai oltóanyag teljes dokumentációját. Ezzel tehát az Egészségügyi Világszervezet (WHO) után az Amerikai Orvosi Kamara is igazolja, a Sinopharm-vakcina hatásos és biztonságos - közölte Menczer Tamás, a Külgazdasági és Külügyminisztérium tájékoztatásért és Magyarország nemzetközi megjelenítéséért felelős államtitkára.

