Paraziták, amik belénk költözhetnek

Bár ijesztően hangzik, szervezetünkben többféle parazita is megtelepedhet. A testünkön élősködő rovarokat, például a bolhát, atkát és poloskát már sokan ismerik, de vannak olyan férgek és amőbák is, amelyek a szervezetünkbe jutna komoly betegségeket idézhetnek elő. Íme néhány olyan parazita, ami ránk is veszélyt jelenthet!

Férgek, kukacok az élő testben A Földön élő összes faj körülbelül fele élete valamely szakaszában parazita életmódot folytat. Amelyik faj nem parazita, például az ember, annak biztos van parazitája, amik a náluk fejlettebb szervezetből húznak hasznot. Ilyenek a parazita férgek is - kattintson a részletekért!

Szalagféreg

Fonal- és szalagféreg-fertőzések Magyarországon is előfordulnak, de a legtöbb esetben csak állatokban azonosítják ezeket a parazitákat, emberekben legnagyobb arányban az északkelet-ázsiai országokban fordul elő. Egyes típusaik akár egy-másfél méter hosszúra is megnőhetnek a szervezetünkben, és sokáig szinte semmilyen tünetet nem okoznak. Akár húsz évet is élhet egy szalagféreg egy emberben anélkül, hogy az tudna róla.

Amőbás keratitis

Az amőbás keratitis során a szaruhártyát támadja meg egy amőba, súlyos szembetegségeket előidézve. Legtöbbször az Acanthamoeba vagy a Naegleria törzsekbe tartozó egysejtűek egyike okozza, amelyek a talajban és a természetes vizekben is megtalálhatóak. Bekerülhet tehát a szervezetünkbe úgy is, hogy természetes vízben fürdünk, vagy a koszos kezünket a szemünkhöz érintjük, illetve a kontaktlencsét nem kellően tiszta csapvízben mossuk le. Afertőzéshatására a szem kipirosodik, de sok beteg fényérzékenységről és idegentest-érzetről is beszámolt. Időben felfedezve jó eséllyel gyógyítható, ha azonban nem kezelik ki időben, akár vakságot is okozhat!

Az amőbás keratitis során a szaruhártyát támadja meg egy amőba

Loa loa

A Loa loa a fonalférgek törzsébe tartozó élősködő elsősorban az afrikai országokban okoz komoly problémát. A szemféregnek is nevezett élősködő a kötőhártyába fészkelheti be magát, de a bőr kötőszöveteiben is megél, fájdalmas gyulladásokat és daganatokat eredményezve. A nőstények lárvákat is üríthetnek a szövetek közé, amelyekből új fonalférgek kelnek ki.

Filariázis

A filariázis egy Magyarországon kevésbé ismert megbetegedés, amely elsősorban Ázsiában, Afrikában és Dél-Amerikában jelent gondot. A filarioidea típusú parazita fonálférgek egyike váltja ki, amelyek főként rovarok csípésével terjednek. Miután a szervezetbe jutottak, a paraziták a nyirokrendszerben húzzák meg magukat. Sok esetben semmilyen jelentősebb tünetet nem vált ki a jelenlétük.

Csavarlégy

A csavarlégy az állatok - ritkábban az emberek - bőrén helyezi el a petéit, az abból kikelt lárvák pedig belefúrják magukat a bőrbe, a szövetekből táplálkoznak és gyulladásokat idéznek elő. Elsősorban a karibi térségben és Dél-Amerikában fordul elő, de a klímaváltozás miatt az utóbbi években már az Egyesült Államok déli részén is megjelent.

Agyevő amőba

A Naegleria fowleri nevű amőba különösen veszélyes, ugyanis az agyszövetekből táplálkozik. Általában a trópusi országok melegvízű tavaiban és folyóiban él, és az orrüregen keresztül jut el az agyig. A fertőzés először fejfájással, magas lázzal és hányingerrel jelentkezik, ahogy azonban az amőba megtámadja az agyszöveteket, hallucinációk és zavartság lesz úrrá a betegen. A fertőzések nagy arányban halállal végződnek.

Forrás: WebMD