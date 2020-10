Orbán: nekünk már elegünk van a vírusból

Amíg nincs vakcina az új típusú koronavírus ellen, addig a főszerep a védekezésé, amely lépcsőzetes, tehát ahogy nehezedik a helyzet, úgy nyitnak meg újabb és újabb kórházakat, és állítanak az ágyak mellé újabb és újabb orvosokat, ápolókat - közölte a kormányfő. "Tudjuk tartani a lépést" - fűzte hozzá.

A járvány második hulláma hosszabb és nehezebb lesz. Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Felkészülnek a legrosszabbra

Év végéig eldurvulhat a hazai járvány - a baljós előrejelzésről itt olvashat bővebben.

A matematikusok a valószínűsíthető legmagasabb terhelésnek azt tartják, ha egyszerre 200 ezer koronavírus-fertőzött lesz az országban, akik közül 16 ezren szorulhatnak kórházi kezelésre és 800-1000 ember lélegeztetőkészülékre. A kormány - az alulbecslés elkerülése érdekében - 400 ezer ember egyidejű megfertőződésével számolja a csúcsterhelést, amihez 32 ezer kórházi ágy és megfelelő számú orvos, ápoló szükséges, akiket vezényelni kell. Ezért az ő életük ma rendkívül nehéz, köszönettel tartozunk nekik - mondta Orbán Viktor, jelezve, hogy senki sem boldog emiatt, de amíg nincs vakcina, és a koronavírus-járvány felszálló ágban van, addig az átszervezések elkerülhetetlenek. Arról is beszélt, hogy a járvány második hulláma hosszabb és nehezebb lesz, ezért egyszerre kell végrehajtani átszervezési lépéseket, és növelni az egészségügyi dolgozók teherbíró képességét.

Emelkedik az orvosok bére

A miniszterelnök arról is beszélt, hogy a Magyar Orvosi Kamara (MOK) hónapok óta bombázta a kormányt a javaslataival, és a kabineten belül is vita volt arról, hogy most, amikor a munkahelyeket, a korábbi bér- és életszínvonalat kell védeni, akkor nem megy-e ezzel szembe egy kiemelt bérrendezés egy csoport esetében. Ezzel kapcsolatban Orbán Viktor úgy foglalt állást, hogy a koronavírus-járvány nem az orvosbérek nagyarányú rendezése ellen, hanem inkább mellette szól. "Most összefogásra van szükség, ez az a pillanat, amikor az orvosok bérében áttörő erejű javulást kell elérnünk, és ha összefogunk, együtt újra sikerülni fog" - mondta. Jelezte továbbá, hogy a MOK javaslata alapján kivezetik a hálapénzrendszert. Várakozása szerint januárra sikerülhet minden részletkérdést tisztázni.

A béremelés mértékével kapcsolatban úgy fogalmazott, "lehet mondani a duplázódást", de nincs egységes szám, tehát nem minden orvost érint majd azonos módon a változás. Példaként viszont megemlítette, hogyha egy rezidens eddig 300 ezer forintot keresett, akkor ezután 600 ezret fog.

