Orbán: ne engedjük, hogy a járvány újra erőre kapjon

A miniszterelnök szerint Magyarország a koronavírus-járvány első hullámával szemben győzelmet aratott. Figyelmeztetett azonban arra, hogy ez csak egy szakaszgyőzelem, tehát nem a háborút nyertük meg, hanem csak egy csatát. Kitért arra is, hogy mivel a környező világ hatással van Magyarországra is, idén jól és okosan kell dönteni a nyaralásról, és alaposan meg kell gondolni a külföldi vakációt. "Lehet, hogy most inkább a Balatont érdemes választani" - vélekedett.

"Nem a háborút nyertük meg, csak egy csatát". Fotó: Getty Images

Megelőzhető a 2. hullám?

Ha jól készülnek fel és jól dolgoznak az egészségügyi szakemberek, akkor itthon nem lesz második hulláma a koronavírus-járványnak - fogalmazott a miniszterelnök, és egyúttal köszönetet is mondott az egészségügyi dolgozóknak a Semmelweis-nap alkalmából. A műsorban elhangzott az is, hogy a 2021-es magyar költségvetésről ma szavaz a parlament. A kormányfő ezzel kapcsolatban azt mondta, hogy stabil számokat, illetve jól feltöltött járványügyi és gazdaságvédelmi alapot tartalmaz a büdzsé. "Most egy második csatát kell megnyerni, a munkahelyvédelmet, amelynek egyik eszköze a költségvetés" - emelte ki Orbán Viktor.

Jelenleg 823 aktív fertőzött van itthon

A maszkviselésnek több szempontból is fontos szerep jut a koronavírus elleni harcban. A teljes cikkért kattintson ide!

Ahogy már olvashatták a HáziPatika.com-on, Magyarországon eddig 4172 igazolt koronavírus-fertőzöttet és 588 áldozatot regisztráltak. Közben viszont 2752-en már meggyógyultak, így az aktív fertőzöttek száma jelenleg 832. Még 150-en szorulnak kórházi kezelésre, közülük 9-en lélegeztetőgépen vannak.

Fontos azonban kiemelni, hogy bár már hivatalosan megszűnt a koronavírus-járvány miatt még márciusban bevezetett veszélyhelyzet, a maszk, vagy az orrot és a szájat eltakaró egyéb eszköz viselése továbbra is kötelező az üzletekben, illetve a tömegközlekedési eszközökön. A 65 év felettiek vásárlási sávját viszont már eltörölték.

A TV2 időjósa még márciusban kapta el a betegséget, ami miatt hetekre kidőlt. Szervezete rengeteg ellenanyagot termelt, ezért lehet, hogy vére alkalmas kutatási célokra. A részletekért olvassa el társportálunk, az nlc.hu cikkét!