Nem találtak koronavírus-fertőzöttet az SZTE dolgozói között

Ahogy már olvashatták a HáziPatika.com-on, a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) júniusban ingyenes koronavírustesztet biztosított mintegy 4500 munkatársának. Magyarországon eddig az SZTE az egyetlen olyan felsőoktatási intézmény, amely a társadalmi felelősségvállalás jegyében széleskörűen és szervezett formában, saját költségén biztosította az egyetem egészségügyi dolgozóinak, valamint a Szeged-Csanád Egyházmegye fenntartásában működő szociális intézmények alkalmazottainak és ellátottjainak koronavírus-szűrését. A vizsgálat célja az volt, hogy csökkentsék az intézményekben a gócpontok kialakulásának kockázatát.

Több mint 4 ezer dolgozót teszteltek

Júniusban több mint négyezer dolgozó - orvosok, ápolók, szakasszisztensek és takarítók - ingyenes, az új típusú koronavírus örökítőanyagát kimutató PCR-tesztjét, illetve afertőzéslezajlását detektáló szerológiai vizsgálatát végezték el az SZTE klinikáin. A PCR-vizsgálatok alapján egyetlen aktív fertőzöttet sem találtak. A vérminták elemzése még zajlik, de a jelenlegi adatok alapján nagy valószínűséggel kevesebb mint 25 dolgozó esett át tünetmentesen vagy enyhe tünetekkel a fertőzésen. A Szeged-Csanád Egyházmegye fenntartásában működő szociális intézmények 160 alkalmazottjának és 600 ellátottjának PCR-tesztjei is mind negatívak lettek.

Fókuszban a védekezés

Az egyetemen több száz orvos, egészségügyi szakdolgozó és orvostanhallgató felkészítésével is védekeztek az elmúlt hónapokban a kórokozó terjedése ellen, így a koronavírus-járvány esetleges visszatérésekor megfelelő számú és felkészültségű szakember áll rendelkezésre a Szegedi Tudományegyetemen. A szegedi klinikákon többször tartottak tréningeket a lélegeztetőgépek kezeléséről, az alapvető lélegeztetési beállításokról, a riasztáskezelésekről, a zavarelhárítási lépésekről, valamint a légútbiztosítási és lélegeztetési-ápolási ismeretekről. Több mint száz önként jelentkező magyar és külföldi orvostanhallgató is részt vett különböző képzéseken, ezáltal ők olyan körülmények között is bevethetők, amikor fertőzött betegeket kell megmenteni.

